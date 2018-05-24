Илон Маск создаст антифейковый сервис Pravda

Сервис для оценки истинности новостей и выявления фейков под названием Pravda намерен создать американский предприниматель, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Об этом он сообщил в Twitter.

"Собираюсь создать сайт, на котором общественность сможет оценивать истинность любой статьи и отслеживать рейтинг доверия каждого журналиста, редактора и публикации. Думаю о том, чтобы назвать его Pravda…" - написал бизнесмен.

Маск также организовал голосование среди пользователей, спросив их о необходимости создания антифейкового сервиса. К моменту выхода данной заметки почти 90% респондентов дали положительный ответ на этот вопрос.