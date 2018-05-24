Юриста "ЮКОСа" ждет заочный приговор

Хамовнический районный суд Москвы в четверг приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении одного из фигурантов "дела ЮКОСа", бывшего заместителя управляющего партнера адвокатского бюро "АЛМ Фельдманс" Павла Ивлева.

Пресс-секретарь суда Ольга Мышелова сообщила, что предварительные слушания проходят в закрытом режиме. Но совершенно точно известно, что в суде клетка для арестантов в этом процессе пустует - обвиняемый скрывается от следствия в США и судебное разбирательство в отношении него проходит в заочной форме.

В обвинительном заключении, которое утвердила Генпрокуратура, Ивлев обвиняется в присвоении или растрате чужого имущества в особо крупном размере и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления.

По версии следствия, Ивлев в 2001-2002 годах в составе организованной группы под руководством бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского присвоил более 195 миллионов тонн нефти фирм "Юганскнефтегаз", "Самаранефтегаз" и "Томскнефть ВНК", являвшихся дочками ЮКОСа, на общую сумму 1,067 триллиона рублей. При этом около 133 миллиардов рублей из этих денег были легализованы.

Как считает следствие, участники группы скупали нефть у нефтеперерабатывающих компаний по себестоимости, которая потом возрастала при перепродаже в несколько раз. Сделки, по версии следствия, оформлялись только на бумаге через фирмы, расположенные в зонах льготного налогообложения.

При этом полученная сверхприбыль скапливалась на счетах фирм, а затем переводилась в офшорные зоны и легализовывалась под видом перечисления дивидендов кипрским учредителям - подконтрольным участникам организованной группы. Ивлев, по версии следствия, в числе других юристов ЮКОСа обеспечивал правовое сопровождение и видимость юридической чистоты сделок.