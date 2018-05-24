Спустя два года после выхода кварцевой версии Aikon компания Maurice Lacroix дополнила линию моделями с автоматическими калибрами: это Automatic с тремя стрелками и указателем даты, Automatic Chronograph — хронограф с указателями дня недели и даты, а также скелетон Automatique Squelette.

В стальном корпусе Aikon Automatic сочетаются матовые и полированные поверхности, шесть выступов безеля стали визитной карточкой коллекции. Циферблат оформлен рельефным узором гильоше. Часы дополняет стальной браслет новой конструкции с расположенными в пять рядов звеньями. Гибкий и мягкий, он хорошо ложится на любое запястье.

Уровень водонепроницаемости Aikon Automatic достигает 200 метров. Модель в стальном корпусе диаметром 42 мм предлагается с циферблатами трех цветов: синего, серебристого и антрацитового. Она дополнена стальным браслетом или кожаным ремешком - черного, синего или коричневого цвета. Для повышения функциональности все модели Automatic оснащены системой быстрой замены браслета EasyChange.

Maurice Lacroix Aikon Automatic Chronograph.

Модель Aikon Automatic Chronograph отличается еще более ярким дизайном. Компания представляет 5 версий хронографов с циферблатами трех цветов: синим, серебристым и черным. Версия с серебристым циферблатом в актуальном стиле "панда" дополнена контрастными счетчиками синего цвета. Отделка циферблата выполнена в виде миниатюрных квадратов. В корпус диаметром 44 мм установлен механизм хронографа с автоподзаводом. Уровень водонепроницаемости тоже 200 метров - благодаря использованию завинчивающихся заводной головки, задней крышки и кнопок.

Maurice Lacroix Aikon Automatique Squelette. Фото: Владимир Аносов

Еще одно новое творение Maurice Lacroix - Aikon Automatique Squelette. Мастера Maurice Lacroix установили фирменный скелетонизированный автоматический калибр уникальной конструкции ML234 в новый, стилистически переработанный корпус Aikon. В соответствии с особенностями механизма корпус увеличен до 45 мм. Рисунок скелетонирования воплощает абсолютно новый графический концепт, разработанный специально для этой модели.