В стальном корпусе Aikon Automatic сочетаются матовые и полированные поверхности, шесть выступов безеля стали визитной карточкой коллекции. Циферблат оформлен рельефным узором гильоше. Часы дополняет стальной браслет новой конструкции с расположенными в пять рядов звеньями. Гибкий и мягкий, он хорошо ложится на любое запястье.
Уровень водонепроницаемости Aikon Automatic достигает 200 метров. Модель в стальном корпусе диаметром 42 мм предлагается с циферблатами трех цветов: синего, серебристого и антрацитового. Она дополнена стальным браслетом или кожаным ремешком - черного, синего или коричневого цвета. Для повышения функциональности все модели Automatic оснащены системой быстрой замены браслета EasyChange.
Модель Aikon Automatic Chronograph отличается еще более ярким дизайном. Компания представляет 5 версий хронографов с циферблатами трех цветов: синим, серебристым и черным. Версия с серебристым циферблатом в актуальном стиле "панда" дополнена контрастными счетчиками синего цвета. Отделка циферблата выполнена в виде миниатюрных квадратов. В корпус диаметром 44 мм установлен механизм хронографа с автоподзаводом. Уровень водонепроницаемости тоже 200 метров - благодаря использованию завинчивающихся заводной головки, задней крышки и кнопок.
Еще одно новое творение Maurice Lacroix - Aikon Automatique Squelette. Мастера Maurice Lacroix установили фирменный скелетонизированный автоматический калибр уникальной конструкции ML234 в новый, стилистически переработанный корпус Aikon. В соответствии с особенностями механизма корпус увеличен до 45 мм. Рисунок скелетонирования воплощает абсолютно новый графический концепт, разработанный специально для этой модели.