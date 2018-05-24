- Сейчас мы продолжаем обсуждение перспектив развития Дальнего Востока с Юрием Трутневым (вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке - прим. "РГ") и его командой, - рассказал Дузь корреспонденту "РГ". - Я принимаю активное участие в работе агентства, в частности, разработке программ субсидирования профильных направлений.
Молодой управленец также отметил, что конкурс "Лидер России" в ближайшее время перейдет под эгиду НКО "Россия - страна возможностей", которая создается указом президента РФ.
- Создание этой организации - большой шаг вперед, говорит он. - Настоящего лидера сложно вырастить специально. Но государство должно быть заинтересовано - и мы это сейчас видим - в том, чтобы открывать таких людей и давать им возможности двигаться вперед.
Максим Дузь. Родился 29 июля 1983 года в городе Краснодар.
В 2000 году, после окончания средней школы, поступил в Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента. С 2005 года делал карьеру в банковском секторе, принял участие в конкурсе "Лидеры России". По его итогам 12 марта 2018 года распоряжением председателя правительства РФ Дмитрия Медведева назначен на должность заместителя руководителя Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.
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