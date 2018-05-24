Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" в этом году несколько изменил формат. Новации небольшие, но очень яркие.

11-й по счету фестиваль "Спасская башня" в этом году пройдет на Красной площади с 24 августа по 2 сентября. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Все три месяца, которые остались до начала шоу (фестиваль открывается 24 августа), в парках Москвы по субботам выступают военные оркестры. Ближайший концерт - завтра, 26 мая, в 15.00 в Парке Победы на Поклонной горе. Да, конечно, и в прошлом году музыканты в мундирах играли в столичных парках. Но теперь можно под их музыку покружиться в вальсе. Тон задают седые волонтеры от столичного департамента культуры. Но танцевать можно и нужно всем. Автор этих строк в минувшую субботу стал свидетелем трогательной сцены: у стен Кремля вальсировали пары, а одна женщина не могла сдержать слез.

Нина Дмитриевна Борисова училась в Москве, потом получила назначение в закрытый город - ядерный центр на Урале. Где живет до сих пор. В столицу приехала в гости к детям. Об открытии сезона "Военные оркестры в парках" узнала из газет и решила… здесь справить день рождения. Ей 92. А плакала от ностальгии. Помнит, как в Сокольниках во времена ее юности тоже играли духовые оркестры, люди танцевали. А одно лето не забудет никогда. Было это 77 лет назад. Ей всего 15 лет, шел июнь 1941-го...

Интересно, запомнят ли нынешние тинейджеры оркестры и парки? Вспомнят о них через 77 лет? И что это будет за жизнь? Как думаете, в лунных и марсианских колониях духовые оркестры хорошо будут встречать?..

Стоимость билетов на дневное представление фестиваля будет почти в два раза дешевле, чем на вечернее

Впрочем, до внеземной "Спасской башни" еще есть время. Пока вернемся на землю.

Новация грядущего фестиваля - дневное представление.

- Фестиваль очень популярен, ближе к августу билетов не остается, - рассказывает руководитель дирекции "Спасской башни" Сергей Смирнов. - Люди ищут билеты в соцсетях, перекупают за большие деньги, случается, становятся жертвами спекулянтов. Также мы видим, что вечерние представления посещают семьями, в том числе с маленькими детьми. Родители готовы высидеть 2,5-3 часа в любую погоду, а для детей это тяжело, так как шоу заканчивается поздно. Поэтому решили провести 2 сентября дневное представление.

- На сайте фестиваля стоимость билетов на дневное представление дешевле, чем на вечернее. Дневное (без цен в VIP-сектора) - от 700 до 2200 рублей. На вечернее - от 2,5 тыс. до 3,5 тыс. Это достоверная информация?



Сергей Смирнов: На официальном сайте фестиваля - конечно. Здесь билеты лучше и приобретать. И еще раз хочу попросить наших зрителей быть осторожными и не покупать билеты у непроверенных операторов и случайных лиц.

- Дневное шоу чем-то отличается от вечернего?



Сергей Смирнов: Идентично вечернему, за исключением салюта и другой пиротехнической составляющей. Днем салют почти не видно. Но компенсируем это сюрпризами и изюминками.