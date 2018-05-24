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24.05.2018 19:56
Рубрика: Спорт

Финал до трех побед

Российскую Суперлигу по хоккею с мячом ждут изменения
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск №7575 (112)
Накануне в Министерстве спорта РФ состоялось заседание Исполкома Федерации хоккея с мячом России, на котором были подведены итоги сезона 2017/2018 годов и определены горизонты будущего.

Как сообщили в пресс-службе Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), главной темой, которая интересует клубы и болельщиков, стала формула и сроки проведения соревнований. Чемпионат России среди команд Суперлиги сохранит круговую систему на первом этапе. А вот в серии плей-офф, куда выйдут восемь лучших клубов, участников ждут изменения: серии 1/4 финала пройдут до двух побед, а полуфинальные и финальная - до трех побед.

Фото: РИА Новости
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Бронзовые медали неудачники полуфиналов разыграют в дуэли до двух побед. Календарь Суперлиги должен быть опубликован после оплаты клубами вступительных взносов, но не позднее 1 августа 2018 года. Планируется, что старт сам чемпионат возьмет в пятницу, 2 ноября.Сохранит свою формулу Кубок России, первый этап которого пройдет с 19 по 27 сентября в двух городах.

По два лучших клуба из групп "Восток" и "Запад" получат право сыграть в "Финале четырех", запланированном с 25 по 27 октября.

Также члены Исполкома поддержали участие студенческой сборной России на предварительном этапе турнира на внеконкурсной основе. А вот матч за Суперкубок страны назначен на 2 декабря: в нем сыграют чемпион страны сезона 2017/18 и обладатель Кубка России сезона 2018/19.

В случае победы "СКА-Нефтяника" за трофей поспорит финалист Кубка страны.

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