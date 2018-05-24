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24.05.2018 19:48
Рубрика: Общество

Тигру указали на дверь

Россиянам могут запретить держать в квартирах опасных диких животных
Текст: Нина Егоршева
Российская газета - Федеральный выпуск №7575 (112)
В Госдуму внесен законопроект, запрещающий держать дома диких животных, которые могут быть опасны для человека, - тигров, медведей, леопардов или крокодилов. Полный перечень зверей в случае одобрения документа разработают профильные ведомства.
Тигр не "диванное" животное, его можно содержать, но не дома. Фото: РИА Новости Тигр не "диванное" животное, его можно содержать, но не дома. Фото: РИА Новости
Тигр не "диванное" животное, его можно содержать, но не дома. Фото: РИА Новости

Животных из "черного списка" нельзя будет содержать не только в квартирах, но и в частных домах, на дачах и приусадебных участках. Также авторы инициативы предлагают ввести обязательную регистрацию собак потенциально опасных пород.

Фото: YouTube
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Законопроект должен помочь оградить как дикое животное от человека, так и человека от зверя. Регулярно появляются сообщения, что россияне заводят дома змею или рысь. Проблем много возникает. В начале этого года, например, в Подмосковье пантера из частного зверинца убила смотрителя, который пришел ее кормить. В коллекции бизнесмена, которому принадлежало животное, числились также тигр и лев, чье рычание несколько лет пугало соседей.

Один из разработчиков законопроекта, зампредседателя Госдумы Ольга Тимофеева напомнила, что норму о запрете диких животных в квартирах депутаты хотели ввести еще в основной законопроект "Об ответственном обращении с животными". В прошлом году он был доработан ко второму чтению. "Самая большая проблема - регистрация. Эту норму вносим отдельным законопроектом. Речь идет только о потенциально опасных диких животных и породах собак. Никаких черепашек, хомячков, спаниелей закон не затронет", - пояснила Тимофеева.

Дикие животные, приобретенные до 1 июля 2019 года, смогут оставаться на содержании владельцев, но те обязаны зарегистрировать своих питомцев. Это касается граждан. А специализированные организации - цирки и зоопарки - должны регистрировать своих зверей независимо от даты приобретения. Регистрация будет осуществляться как учет и идентификация животных в соответствии с действующими нормами законодательства о ветеринарии.

Обязательную регистрацию предлагается ввести и для собак потенциально опасных пород. Их конкретный перечень также будет разработан позднее. При этом никаких жестких ограничений по содержанию собак депутаты не предлагают. Однако если животное окажется в таком списке, его нельзя будет выгуливать без поводка и намордника. Инициативу депутатов уже поддержали в минприроды.

Фото: depositphotos.com
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Впрочем, кинологи давно заняли позицию: нет опасных или неопасных пород собак, а есть неадекватные хозяева, которые провоцируют своих питомцев на агрессию. Член президиума Российской кинологической федерации Ирина Швец считает, что нужно начинать с людей - прежде чем завести собаку, граждане должны пройти хотя бы минимальный тренинг. Собеседница "РГ" напоминает, что такая практика существовала в советские времена. "Но сейчас тренировочных площадок для собак нет во многих городах. Вот и выходит, что человек, даже если он хочет грамотно воспитать собаку, ему просто некуда обратиться", - замечает Швец. Создание тренировочных кинологических центров, по ее мнению, должны взять на себя муниципальные или региональные власти. Тогда владельцы будут готовить своих собак и одновременно учиться сами.

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