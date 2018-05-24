Каждый второй работник после 40 лет опасается за свою карьеру

С возрастом россиянам становится труднее находить работу. У многих соискателей проблемы возникают уже после 40-45 лет. Об этом рассказали эксперты, опрошенные "Российской газетой".

Несмотря на то что официально возрастной дискриминации на рынке труда в нашей стране нет - в России действует закон, запрещающий работодателям указывать в объявлениях о поиске сотрудника не только его пол, национальность, семейное положение и место прописки, но и возраст, - многие граждане рано или поздно с ней сталкиваются.

По данным исследования рынка труда рекрутинговой компании Antal, каждый второй сотрудник старше 40 лет чувствует конкуренцию со стороны более молодых коллег и опасается за свою карьеру. Когда же дело доходит до поиска работы в этом возрасте, все становится еще сложнее. "Иногда дискриминация проявляется на психологическом уровне - более молодые управленцы в основной своей массе не привыкли нанимать людей старше себя", - констатирует Мария Игнатова, руководитель службы исследований рекрутингового агентства HeadHunter.

По словам представителя Antal Ангелины Воскресенской, особенно ярко эта тенденция проявляется в международных структурах, работающих в нашей стране, - там крайне высока конкуренция. В российских компаниях чуть меньше акцентируют внимание на возрасте.

Часто работодатель не предоставляет развернутый отказ и просто сообщает, что предпочел другого кандидата, замечают рекрутеры. В случае более подробного объяснения иногда говорят, что соискатель обладает избыточным для позиции опытом, или о том, что средний возраст сотрудников в компании 30 лет и более возрастной специалист не впишется в такой молодой коллектив.

Предвзятость заставляет кандидатов идти на обман. Они занижают возраст в резюме, чтобы пройти первичный отбор и попасть на собеседование. Дальше ситуация может развиваться по двум сценариям. Когда выясняется правда, некоторые работодатели закрывают глаза на этот момент и предлагают кандидату место, так как на собеседовании при личном общении многим удается доказать, что они действительно подходят на открытую позицию. В другом случае соискателю принципиально отказывают, мотивируя тем, что он поступил неэтично.

Ищущие работу занижают возраст в резюме, чтобы хотя бы попасть на собеседование

"Работодатели сами вынуждают кандидатов прибегать к такой лжи, - рассуждает Воскресенская. - Я знаю кандидатку, которая занизила свой возраст на 10 лет. Ей было 60, но она хотела продолжать работать, была активна, отлично выглядела. Конечно, после первых этапов отбора ее обман открылся, но она сумела доказать, что ее навыки будут полезны компании, и ей все-таки предложили работу. Если бы она сразу указала реальный возраст, скорее всего, ее бы даже не пригласили на собеседование".