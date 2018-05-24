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24.05.2018 13:30
Рубрика: В мире

Киев заблокирует сайты МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина

Текст: Юрий Когалов
МИА "Россия сегодня", "РИА Новости Украина", а также ряд связанных с ними сайтов попали в санкционный список Киева. Об этом говорится на сайте президента Украины.

Согласно опубликованному указу, на территории страны замораживаются активы информационных агентств, ограничивается или прекращается предоставление им телекоммуникационных услуг, блокируется доступ их интернет-ресурсам. Также заблокирован доступ к сайтам Россиясегодня.рф, Sputniknews.com, Ria.ru, Rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Мария Захарова: Арест Вышинского - часть антироссийской работы Запада

По мнению постпреда РФ при ЕС Владимира Чижова, данное решение Киева говорит о его слабости. "Я это расцениваю как проявление слабости, уход всей киевской элиты от конкуренции в информационной сфере, от разговора, - приводит его слова ТАСС. - Но, думаю, что здравомыслящие украинцы, которых, я надеюсь, в этой братской стране большинство, найдут способы, включая современные технические средства, чтобы эти запреты обойти". Дипломат также отметил, что в Европе и даже США уже возникает беспокойство по поводу проводимых на Украине реформ. "Об этом они говорят уже более открыто, может, даже более откровенно, чем о ситуации в Донбассе", - заявил Чижов.

Напомним, 15 мая СБУ провела операцию против агентства "РИА Новости Украина". Рано утром был задержан главный редактор Кирилл Вышинский. Затем начались обыски в офисе и квартирах некоторых сотрудников.

Киев обвиняет Вышинского в государственной измене. Он был этапирован в Херсон, где городской суд дал разрешение на арест сроком на шестьдесят дней без права внесения залога. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. СБУ также вызвало на допрос более 40 сотрудников агентства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова полагает, что "это все часть колоссальной информационно-пропагандистской работы, а на самом деле антиработы, которую ведет Запад в отношении Российской Федерации".

В защиту Вышинского уже высказались Международная федерация журналистов и представитель ОБСЕ по свободе СМИ

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