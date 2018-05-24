Patek Philippe преподнес на Baselworld 2018 большой сюрприз: в спортивной, по сути, коллекции Nautilus появились часы с вечным календарем - функцией категории Grand Complication.

Корпус Nautilus Perpetual Calendar 5740/1G из белого золота диаметром 40 мм имеет толщину всего 8,42 мм. На самом деле, поскольку в линии Nautilus уже есть модели с хронографом, индикацией второго часового пояса и даже с годовым календарем, добавление "вечника" в этот ряд в принципе логично. Он автоматически определяет число дней в месяце и високосные годы. Есть индикаторы фаз Луны и времени суток.

Кроме того, Patek Philippe представила еще несколько новых моделей с календарными функциями. Годовой календарь Annual Calendar Moon Phase Ref. 5205G-013 в корпусе из белого золота диаметром 40 мм получил синий циферблат. Автоматический калибр с 45-часовым запасом хода требует корректировки календарных показаний не чаще раза в год. Индикации даты, дня недели и месяца расположены полукругом в верхней части циферблата, что является одной из особенностей фирменного стиля Patek Philippe. Эти функции дополняет 24-часовая шкала и индикатор лунных фаз.

Трендовым синим циферблатом, с расположенной "веером" индикацией даты, дня недели и месяца, обзавелась и сложнейшая модель Ref. 5207G-001 с ручным заводом. В корпусе из белого золота (41 мм) соединены вечный календарь, минутный репетир и турбийон, который Patek Philippe традиционно не демонстрирует с лицевой стороны. Есть индикация лунных фаз и високосного цикла.

Модель Ref. 5208R-001, в которой вечный календарь скомбинирован с минутным репетиром и хронографом, получила корпус 42 мм из розового золота, черный циферблат и автоматический калибр с 48-часовым запасом хода.

В элегантных версиях Ref. 5270 вечный календарь соединен с функцией хронографа: одна модель выпущена в корпусе 41 мм из платины с лососевым циферблатом (Ref. 5270P-001), вторая с черным циферблатом, в корпусе и на браслете из розового золота (5270/1R-001). Механизм с ручным заводом, в котором применено 6 запатентованных инноваций, обладает запасом хода 65 часов. День недели и месяц - в окошках на отметке "12 часов", дата считывается по шкале вокруг индикатора лунных фаз. Функция хронографа дополнена тахиметрической шкалой.