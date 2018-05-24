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24.05.2018 18:38
Рубрика: Власть
Проект: Интернет

Косачев расценил как дилетантизм отмену Трампом встречи с Ким Чен Ыном

Отказ президента США Дональда Трампа от встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном - признак политического дилетантизма, убежден член Совета Федерации Константин Косачев.

Напомним, что днем в четверг 24 мая Трамп направил письмо корейскому лидеру о "нецелесообразности встречи".

Фото: AP Photo/Ahn Young-joon
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"Доводы, приведенные американским лидером в обоснование столь радикального шага, откровенно нелепы: он, мол, ощутил "откровенную враждебность" в последних заявлениях Ким Чен Ына, - написал российский сенатор в своем Facebook. - Вообще-то строить внешнюю политику на ощущениях и личных обидах - признак дилетантизма, а не профессионализма".

По мнению Косачева, Вашингтону "нужны были не реальные шаги Пхеньяна, а какие-то проявления личной симпатии".

"Но ее еще надо заслужить, и капризы - явно не лучший способ для этого", - написал Косачев.

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