Кремль усомнился в добровольности заявления Юлии Скрипаль

Кремль сомневается в добровольном заявлении Юлии Скрипаль, заявил Дмитрий Песков.

По его словам, обращение вызывает много вопросов. "Мы не можем быть до конца уверены, в каком состоянии она находится, оказывается ли на нее какое-то давление, где она находится и делала ли она эти заявления по своей воле", - цитирует НТВ слова пресс-секретаря главы государства.

Песков напомнил также, что до сих пор не соблюдена британской стороной Венская конвенция, и до сих пор Россия не получила консульского доступа к Скрипаль.

"Никто ее не видел, мы не видели никаких кадров с ней, мы не видели живых интервью. И переданный через кого-то некий набор информации - насколько он может быть достоверным и насколько он может вызывать доверие - это очень большой вопрос", - отметил Песков.