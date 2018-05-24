В Нью-Йорке завершилась ежегодная конференция тайваньской Acer - NextAtAcer, где компания показывает свои главные новинки. В основном, это стандартное обновление линейки геймерских устройств типа Predator, но в этот раз Acer показал и непрофильные для себя продукты. Чем удивила конференция одного из ведущих производителей техники - в репортаже RG Digital.

Незнакомая "гугломания"

Начал презентацию глава Acer Джейсон Чен с чуждых России "хромбуков" - ноутбуков, управляемым Chrome OS. Изначально хромбуки позиционировались как доступные ноутбуки от Google, предназначенные для веб-браузинга и работы с "облаком", но Acer пошла дальше, показав в Нью-Йорке премиальные версии таких лептопов. Непонятно, кому они нужны, кроме американских школ (к слову, 60 процентов начальных школ США оснащены разными хромбуками от Acer, Dell и др., а также самой Google), но компания продолжает верить в них. "Всего с 2012 года было продано около 10 млн таких устройств", - похвастался Чен. На презентации были показаны Chromebook 13 и 15, а также их версии-трансформеры Spin 13 и Spin 15.

Младшие модели получили 13,5-дюймовые дисплеи с разрешением 2256x1504 (3,3 миллиона пикселей). Трансформер Spin 13 оснащен процессором Intel Core i5 восьмого поколения (или процессором Core i3), 16 ГБ памяти и до 128 ГБ пространства на встроенном хранилище. Обычная версия Chromebook 13 оборудована процессором восьмого поколения Intel Core i3, Intel Pentium 4415U или Intel Celeron 3865U, до 16 ГБ памяти и 32 ГБ или 64 ГБ встроенной для хранения.

Ноутбук Chromebook 15'. Фото: Acer

15-дюймовая версия Spin отличается тем, что стала первым хромбуком-трансформером с таким размером экрана. Вращать экран устройства можно аж на 360 градусов, а батареи хватит на 13 часов, заявляет производитель. Стоимость начинается от 449 евро. Доедут ли хромбуки Acer до России, пока непонятно, но предыдущий опыт показал, что хромбукам тут не место, и Google это понимает.

Ноутбук Spin 15. Фото: Acer

На этом фоне гораздо симпатичнее смотрится ноут Acer Swift 5 - это обновление 14-дюймовой версии, но уже с 15,6-дюймовым экраном. При таком размере экрана впечатляет вес - менее 1 кг. IPS-дисплей имеет узкие рамки шириной в 5,87 мм, что дает отношение размера экрана к корпусу в 87,6 процента. Оперативная память составляет 16 ГБ, внутренняя - до 1 ТБ. Стоимость и доступность в России компания обещает назвать позже, но, как сообщил RG Digital представитель Acer, раньше четвертого квартала этого года поставок ноутбука не стоит ждать.

Ноутбук Swift 15'. Фото: Acer

Гейминг - наше все

ПК на конференции Acer были представлены любительской геймерской линейкой Nitro. Настольная модель N50 получила процессоры Intel Core 8-го поколения и графику NVIDIA GeForce GTX 1070, жёсткие диски объёмом до 3 ТБ и SSD до 512 ГБ.

Игровой монитор Nitro VG0. Фото: Acer

Известная серия Predator, ставшая почти суббрендом Acer, обзавелась обновленным ноутбуком Helios и персональными компьютерами Orion. Helios 500 построен на базе процессора Intel Core i9 8-го поколения и графики NVIDIA GeForce GTX 1070 и имеет 17,3-дюймовый дисплей с разрешением Full HD. Декстопная геймерская линейка Orion получила две новинки: Predator Orion 5000 и Predator Orion 3000. Обе построены на базе мощнейших процессоров Intel Core i7. Спикеры конференции подчеркнули, что корпус Orion 5000 фактически является "клеткой Фарадея" - он не пропускает внешние электромагнитные помехи, которые могут негативно отразиться на стабильности работы системы. Но и заодно пользователей защищают от вредных излучений, пошутили в Acer. И Orion 5000, и Orion 3000 могут быть дополнены накопителем Intel Optane объемом 32 ГБ, что ускорит в секунды загрузку игр.

Новая ниша

Тяжелым геймерским устройствам нужны и соответствующие аксессуары. Помимо компьютерных мышек с оптическим датчиком, поддерживающим до 16 000 DPI, Acer выставила на сцене и чемодан для перевозки ценных устройств любого гика. В Acer пообещали, что такой кейс с ноутбуком даже можно будет сдать в багаж самолета, и ничего страшного с ним на погрузке и разгрузке не произойдет. Это стало первым расширением линейки привычных портфелей и рюкзаков для переноски лэптопов от тайваньской компании.

Крепкий чемодан для ноутбука. Фото: Acer

Но больше всего Acer удивила "выходом на рынок мебели", как пошутил в разговоре с RG Digital президент Acer в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) Эммануэль Фромонт. Акссесуары в рамках линейки Predator дополнились геймерским стулом: с поддержкой поясницы и съемными подушками.

Геймерское кресло с поддержкой поясницы. Фото: Acer

Больше маркетинга

Фромонт признался, что, конечно, необычные акссесуары - часть маркетинговой стратегии по продвижению бренда Predator. "Мы хотим создать целую экосистему вокруг Predator, которая будет заметна в геймерской отрасли или киберспорте. Акссесуары позволяют привлечь внимание к бренду, что дает ему больший охват", - пояснил он.

Очевидно, что Acer фокусируется на геймерских устройствах - это именно тот рынок, где еще можно отвоевать себе кусок: рынок ПК-игр в 2018 году составит $32,9 млрд, прогнозирует Newzoo. Продажи ПК падают, но пока будут геймеры, будет и спрос на мощные машины. На смартфонный рынок Acer уже не вернется, говорит топ-менеджер Acer - слишком большая конкуренция, где все поделено между всеми известными вендорами. При этом, несмотря на падающие продажи в мире, в России и СНГ Acer отчитывается о 55-процентном росте в выручке ноутбуков и ПК, отмечая, что эти регионы - единственные в Европе, где наблюдается рост.