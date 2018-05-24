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24.05.2018 11:13
Рубрика: Спорт

Лидер сборной Колумбии Фалькао оштрафован на 9 млн евро

Лидер футбольного клуба "Монако" и сборной Колумбии Радамель Фалькао оштрафован на девять миллионов евро. Как сообщает "Советский спорт", такое наказание назначил футболисту испанский суд.

Фото: Steven Paston/PA via AP
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Фалькао оказался в числе звездных игроков, которые подозреваются в мошенничестве, связанном с сокрытием доходов и неуплатой налогов. Ранее к условному тюремному сроку был приговорен Лионель Месси, кроме того, продолжает отстаивать свою правоту в суде Криштиану Роналду.

Для Фалькао прокурор также требовал 16-месячного заключения. Но игрок смог избежать такой участи, внеся штраф в размере 96 тысяч евро. Тем не менее, чтобы полностью реабилитироваться, ему, очевидно, предстоит выплатить гораздо более крупную сумму.

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