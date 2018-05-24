Лизинг медицинского оборудования облегчит финансирование модернизации здравоохранения

Дополнения, внесенные в Налоговый кодекс РФ осенью прошлого года, открыли для медицинских организаций России новые возможности использования сложного и дорогостоящего оборудования в интересах пациентов. Эти возможности предоставляет лизинг - проще говоря, финансовая аренда медицинского оборудования, которое из-за своей высокой стоимости прежде было недоступно обычной больнице или диагностическому центру. Причем объектом лизинга может быть любое движимое и недвижимое имущество, относящееся по действующей классификации к основным средствам. В лизинг могут быть переданы как отдельные виды оборудования, так и целые комплексы - например, операционная, набор диагностической аппаратуры, стоматологический кабинет и т.д.

В Европе эта форма приобретения сложного и дорогостоящего медицинского оборудования давно стала привычной. В России такой вариант был не распространен, поскольку требовалось уплачивать налог на добавленную стоимость (18 процентов) от цены оборудования. Лизинговая компания, покупая оборудование с нулевым НДС, при передаче его в лизинг добавляла те самые 18 процентов. Но это не устраивало многие организации здравоохранения, поскольку закупка медицинского оборудования по закону освобождена от НДС.

Не секрет, что, несмотря на успешное выполнение Национального приоритетного проекта "Здоровье" и программы модернизации учреждений здравоохранения, по которым они получили довольно много новых медицинских приборов, полностью преодолеть их дефицит так и не удалось. По-прежнему в поликлиниках и центрах диагностики сохраняются очереди на сложные диагностические исследования, в стационарах - на высокотехнологичные операции и т.п. К тому же поставленные 5-7 лет назад приборы быстро устаревают, на смену им приходят новые модификации, более эффективные и информативные. Но купить такую аппаратуру многим клиникам - и государственным, и муниципальным, и даже частным - нередко просто не по карману.

Теперь, согласно новому подпункту 33 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса, передача медицинских изделий, имеющих соответствующее регистрационное удостоверение, по договорам финансовой аренды (т.е. лизинга) с правом выкупа освобождена от НДС.

Это дополнение существенно изменило финансовый лизинг в медицине. Теперь он получил дополнительное преимущество по сравнению с теми решениями по приобретению медицинского оборудования, которые были доступны прежде, а именно - покупкой или рассрочкой. Лизинг стал крайне привлекательным финансовым инструментом для медицинских организаций и целых регионов, которые нуждаются в обновлении парка медицинского оборудования, но у которых не хватает финансирования.

Лизинг, как эффективный инструмент долгосрочного финансирования, позволяет распределить нагрузку на бюджет. И это сразу же расширяет возможности учреждений здравоохранения по оказанию пациентам качественных услуг. А платежи при этом распределяются на весь период лизингового договора и становятся не столь обременительными для медицинских учреждений.

Лизинг имеет ряд преимуществ и при заключении сделки. Так, лизинговые компании часто проявляют более лояльный подход к оценке клиента, так как в качестве обеспечения выступает сам предмет лизинга - медицинское оборудование. Оно же становится и основным обеспечением сделки, поэтому дополнительное обеспечение не требуется. Кроме того, лизинговый платеж в полном объеме относится на себестоимость, тем самым уменьшая налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Наконец, за счет применения коэффициента ускоренной амортизации (max-3) возможна полная амортизация оборудования за срок лизинга. А эффективные сроки погашения позволяют лизингополучателю выбрать самый удобный для него срок и сумму для оптимального выкупа оборудования у лизингодателя.

- Теперь на условиях лизинга лечебно-профилактические учреждения смогут приобретать практически все сложные технические решения - ангиографические системы, компьютерные и магнитно-резонансные томографы, системы мониторинга состояния пациента, кардиографические системы и другое оборудование, - рассказал Максим Кузнецов, глава Philips в России и СНГ - одной из ведущих компаний-производителей медицинского оборудования.

- При этом наша компания готова осуществлять сервисную поддержку в течение всего срока лизингового контракта. Конкретные условия будут установлены в рамках соответствующих контрактов.

- До отмены НДС лизинг не был оптимальным решением для приобретения медицинского оборудования, и спрос на эту услугу практически отсутствовал, - комментирует ситуацию генеральный директор компании АО "Сбербанк Лизинг" Кирилл Царёв. - Отмена НДС стала существенным стимулом для обновления медицинского оборудования в российских учреждениях здравоохранения. Мы ожидаем, что спрос на эту форму приобретения оборудования будет расти с каждым годом.

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