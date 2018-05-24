10 июня 2018 года на Центральном Московском ипподроме состоятся скачки на приз президента Российской Федерации, где бренд Longines третий год подряд будет официальным партнером, хронометристом и официальными часами мероприятия.

Скачки на приз президента РФ учреждены в 2004 году. Это главное соревнование в ежегодной системе испытаний лошадей чистокровной верховой породы на ипподромах России.

Страсть Longines к конному спорту, можно сказать, историческая: еще в 1878 году бренд создал карманный хронограф с выгравированным на задней крышке изображением жокея.

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Появившись на ипподромах в 1881 году и став популярным атрибутом состоятельных любителей лошадей, этот хронограф позволил измерять время забегов с точностью до секунд. Сегодня Longines в качестве официального хронометриста принимает участие в скачках, конкуре и в конных пробегах.