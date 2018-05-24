Мантуров: Внедрение продуктовых карт отложено на неопределенное время

Проект внедрения карт продовольственной помощи в РФ отложен на неопределенное время. Об этом заявил глава минпромторга Денис Мантуров в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018).

"Мы давным-давно направили такое предложение, но пока никаких решений по этому поводу приниматься не будет, - сообщил ТАСС со ссылкой на слова министра. - Думаю, что на следующий год точно нет. Тема пока осталась на рассмотрении".

Напомним, что ранее считалось, что внедрение программы продовольственной помощи малоимущим россиянам может начаться во второй половине этого года. Предполагалось, что действие этой программы будет распространяться только на продукцию отечественных производителей и станет одной из мер по стимулированию спроса на их товары.