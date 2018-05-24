Vacheron Constantin, одна из старейших мануфактур, чье мастерство безупречно и авторитет несомненен, никогда не ограничивается на SIHH только одной коллекцией.

Вот и в этом году помимо сложнейших часов линии Les Cabinotiers и ожидаемой с нетерпением серии с воздушными шарами Me tiers d Art Les Ae rostiers ("Воздухоплаватели"), компания представила абсолютно новую коллекцию Fiftysix: это мужские часы для любых ситуаций в переосмысленном ретростиле.

Исторические аллюзии

Fiftysix - одновременно название и дата ("пятьдесят шесть"), отсылающие к культовой модели марки 1956 года. Новую коллекцию отличает универсальность и стиль, вдохновленный историческим наследием. Ее запуск - важный для мануфактуры этап, открывающий мир высокого часового искусства для всех, кто хочет к нему приобщиться.

Впервые "костюмные" часы марки получили корпуса не только из золота, но и из стали

1950-е годы воспринимаются как "золотой век круглых часов" со своей особой эстетикой. Влияние формы мальтийского креста, логотипа компании, прослеживается в дизайне ушек корпусов. "Мост" между прошлым и настоящим - выпуклое стекло над циферблатом. В 1950-е годы оно было органическим или минеральным, теперь оно сапфировое - более устойчивое к царапинам, при этом поддерживающее стилизованный винтажный образ коллекции. Еще одна характерная деталь дизайна - так называемый "секторный" циферблат: отделка его поверхности выполнена в двух оттенках, а на основной шкале чередуются цифры и часовые метки в виде палочек.

Золото и сталь

Впервые в своей истории Vacheron Constantin выпустил классическую коллекцию с корпусами не только из золота, но и из стали. При этом сталь обработана по таким же высоким стандартам, что и драгоценный металл. Стрелки всех моделей, даже стальных версий, выполнены из золота.

Автоподзавод

Модель Vacheron Constantin 6073, выпущенная в 1956 году, была одной из первых моделей мануфактуры с автоподзаводом (часы тогда заводились преимущественно вручную). Именно поэтому все модели новой коллекции Fiftysix оснащены механизмами с автоподзаводом - простыми или с различными усложнениями. При этом для часов с тремя стрелками разработан новый калибр с запасом хода 48 часов.

Ажурный золотой ротор

Через прозрачную заднюю крышку видна отделка деталей механизма и новый ажурный ротор, разработанный специально для Fiftysix. Он выполнен из 22-каратного золота и украшен аппликацией в виде Мальтийского креста - это характерная особенность всех моделей коллекции. Система вращения на керамических подшипниках не требует смазки и гарантирует долговечность механизма.

Три модели

В коллекцию входят три модели с корпусами диаметром 40 мм из золота или стали. Первая - "трехстрелочник" с индикацией даты. Вторая модель, помимо времени, показывает дату, день недели и запас хода. И самый сложный вариант - часы с функцией полного календаря и точным индикатором фаз Луны, требующим корректировки лишь раз в 122 года.