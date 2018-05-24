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24.05.2018 21:10
Рубрика: Экономика

Закодируют от подделок

Маркировка продуктов в России начнется с молока и творога, а парфюмерии - с духов
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск №7575 (112)
С инициативой провести на своем производстве в России эксперимент по маркировке молочной продукции специальными матрикс-кодами выступила компания Danone. Об этом "РГ" рассказали в Центре развития перспективных технологий, который является оператором Единой национальной системы цифровой маркировки и прослеживаемости товаров.
Подлинность духов можно будет проверить не только "на запах", но и через мобильное приложение. Фото: Reuters Подлинность духов можно будет проверить не только "на запах", но и через мобильное приложение. Фото: Reuters
Подлинность духов можно будет проверить не только "на запах", но и через мобильное приложение. Фото: Reuters

Как пояснили в центре, эксперимент позволит понять, насколько удобно наносить на каждую упаковку йогурта, творожка или сметаны специальные контрольно-идентификационные знаки, и оптимизировать затраты на внедрение маркировки для отрасли.

Сегодня существуют различные варианты кодирования продукции, и каждая отрасль выбирает для себя наиболее удобные. По словам председателя правления бизнес-объединения "Союзмолоко" Андрея Даниленко, молочный бизнес заинтересован в реализации идеи прослеживаемости товаров от производителя до потребителя, которая исключает попадание на прилавки откровенного фальсификата.

Фото: depositphotos.com
С 1 июля россияне могут не обнаружить в магазинах ряд продуктов

Однако в данный момент столкнулся с техническими трудностями при интеграции с системой электронной ветеринарной сертификации "Меркурий". "Мы хотели бы рассмотреть возможность использования системы маркировки как альтернативы ветсертификации для готовой продукции", - предлагает Даниленко.

Впрочем, правительство пока не определило дату начала маркировки продовольственной продукции. Ранее речь шла о лете. В начале мая правительство утвердило перечень из 10 товаров, подлежащих обязательной маркировке. В список вошли сигареты, одежда из кожи, пальто, куртки и плащи, обувь, постельное белье, фотокамеры, шины, духи и туалетная вода.

Для большинства товаров маркировка станет обязательной с 1 декабря 2019 года. Для табачной продукции - с 1 марта, а для обуви - с 1 июля 2019 года. По словам главы минпромторга Дениса Мантурова, в перечень вошли те товары, по которым готовятся к запуску или уже идут добровольные эксперименты.

Например, в январе 2018 года стартовала добровольная маркировка табачных изделий. Сейчас матрикс-коды на пачки и блоки сигарет ставят 95 процентов производителей табачной продукции. Продажа маркированных сигарет через торговые сети началась со 2 апреля.

Добровольный эксперимент по обуви должен начаться 1 июня этого года. Прорабатывается вопрос по началу добровольного эксперимента парфюмерной продукции.

30 процентов товаров на парфюмерном рынке - контрафакт

Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский сообщил о создании рабочей группы по сотрудничеству с Центром развития перспективных технологий.

Доля контрафакта на парфюмерном рынке России достигла 30 процентов. Подделки известных брендов делают как внутри страны, так и везут из Китая.

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