МЧС РФ отправило колонну с гуманитарной помощью для Донбасса

МЧС России отправило очередной конвой с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.

Грузовики доставят на юго-восток Украины не менее 400 тонн гуманитарной помощи. В основном это детские продуктовые наборы и оборудование для проведения аварийно-спасательных работ. Автомобили отправятся к государственной границе на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".

Это уже 77-я автоколонна МЧС РФ с гуманитарной помощью для населения Донбасса. С августа 2014 года сотрудники министерства доставили на территорию юго-востока Украины более 75 тысяч тонн грузов.