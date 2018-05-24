МЧС РФ отправит в Донбасс автоколонну с гуманитарной помощью

Автомобильная колонна МЧС РФ с гуманитарным грузом в четверг утром отправится в Донецкую и Луганскую области. Об этом РИА Новости сообщил представитель ведомства.

Конвой, который в ближайшее время выйдет из Донского спасательного центра в Ростовской области, доставит жителям юго-востока Украины свыше 400 тонн гуманитарной помощи. Основу груза составляют детские продуктовые наборы и оборудование для проведения аварийно-спасательных работ.

Это уже 77-я автоколонна МЧС РФ с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. С августа 2014 года сотрудники министерства доставили на территорию юго-востока Украины более 75 тысяч тонн грузов.