Межамериканский банк развития приостановил выдачу кредитов Венесуэле

Межамериканский банк развития (МБР) объявил о прекращении выдачи кредитов Венесуэле. Это связано с невыплатой Каракасом 88,3 миллиона долларов по истечению 180 дней, передает ТАСС.

"Согласно нормам МБР о просроченных платежах, банк не может предоставлять никаких кредитов Венесуэле до тех пор, пока она не погасит свою задолженность", - подчеркнул представитель финансового учреждения.

Общий объем долга Боливарианской Республики перед Межамериканским банком развития составляет 2,01 миллиарда долларов. В 2016 году объем внешнего долга южноамериканской страны превысил 132,15 миллиарда долларов.