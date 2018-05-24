Минчанин принес в банк более 8 тысяч монет номиналом в одну копейку

Глядя на минского клиента, который предложил банковским клеркам почти пуд - 13 килограммов - монет номиналом в одну копейку, хотелось порадоваться за молодого человека, жизненный принцип которого помог ему следовать известной поговорке, что копейка рубль бережет.

"Мешок с деньгами", сообщают местные СМИ, житель белорусской столицы принес в одно из отделений банка и попросил зачислить их на свою дебетовую карточку. В ответ на удивленный взгляд операторов он рассказал, что сначала собирал монеты вместе со своей девушкой, а уже потом (надо понимать - девушке это занятие не пришлось по душе - прим. ред.) ему в этом деле стали помогать друзья.

Свою коллекцию он собирал с прошлого года. В итоге машина для сортировки монет, которая, кстати, есть далеко не в каждом белорусском отделении, насчитала 8436 копеек, то есть всего 84,36 рубля. И вся эта сумма - до копеечки - благополучно была зачислена на клиентский счет терпеливого нумизматика.

В Ассоциации российских банков подобных примеров тоже могут привести довольно много. Ведь количество монет различных номиналов в обращении, приходящееся на одного гражданина России, примерно в 1,5 раза превышает уровень обеспеченности монетой в Европе. И банкам рекомендуется стимулировать клиентов сдавать мелочь, а для упрощения процесса ЦБ советует финансовым структурам оснащать помещения техническими средствами с монетоприемными модулями.

Правда, российский регулятор уже сообщал, что больше не размешает заказы на чеканку монет номиналом 1 копейка и 5 копеек. А о том, что подобные монеты будут выведены из обращения, в ЦБ предупреждали еще в 2009 году. Это касается всех российских монет, производство которых не окупается, за исключением десятирублевых. Ведь десятирублевые банкноты служат полгода, а монеты - двадцать лет. Поэтому ЦБ и провел замену бумажных "десятирублевок" на монеты, в настоящее время этот процесс практически завершен.