Минфин: Доходы бюджета могут упасть на 140 млрд рублей

Первый вице-премьер - глава минфина Антон Силуанов предупредил о сокращении доходов бюджета после снижения акцизов на топливо. Об этом он сообщил, выступая в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018).
"Цены на нефть выросли, нефтяникам выгоднее поднять цены на внешнем рынке, чем продавать на внутреннем", - цитирует ТАСС чиновника.
Для того, чтобы нивелировать потери регионов, в Бюджетный кодекс будет внесено изменение пропорций зачисления акцизов между федерацией и субъектами. "Возможно, мы досрочно выполним указание президента РФ о том, чтобы передать 100 процентов акцизов субъектам", - отметил Силуанов. Источники по возмещению выпадающих доходов правительство будет определять позднее.
"Осенью мы сделаем оценку доходов бюджета, и если ненефтегазовых доходов будет недостаточно, то мы выйдем с предложением по увеличению заимствований", - отметил он.
Кроме того, Силуанов в качестве первого вице-премьера видит свою задачу в том, чтобы сблизить позиции минфина и минэкономразвития. "Раньше мы занимали противоположные точки зрения по различным вопросам, был элемент узковедомственности, - отметил он. - Сейчас своей задачей вижу преодолеть этот узковедомственный подход и, наоборот, объединить позиции ведомств, усилить экономический блок в правительстве, чтобы в нынешних условиях выступать единым фронтом".
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