Минобороны: Российские ЗРК не пересекали российско-украинскую границу

В Министерстве обороны РФ не согласились с выводами Совместной следственной группы о причинах крушения Boeing 777 в Донецкой области, сообщает ТАСС. Ранее комиссия заявила, что самолет был сбит комплексом "Бук", принадлежащим российской ракетной бригаде.

"Ни одного зенитного ракетного комплекса Вооруженных сил Российской Федерации российско-украинскую границу никогда не пересекало", - заявили в ведомстве.

Boeing 777, летевший по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит ракетой 17 июля 2014 года во время пролета над Донецкой областью. В результате крушения погибли 298 человек (283 пассажира и 15 членов экипажа).