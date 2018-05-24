Минздрав преобразует систему обязательного медицинского страхования

В Минздраве готовятся к преобразованию системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как пояснила в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018) глава ведомства Вероника Скворцова, в итоге будут исключены искажения в территориальных программах государственных гарантий, что позволит увеличить качество и доступность медицинской помощи.

На данный момент, по ее словам, система ОМС существует разрозненно: есть Федеральный фонд ОМС, а 86 территориальных фондов ОМС подчиняются, как правило, главам департаментов и региональных министерств здравоохранения.

"В наших планах поставить вопрос о вертикализации системы ОМС и введение правила "двух ключей", когда территориальные комиссии, которые будут формировать территориальные программы госгарантий, должны идти под двойным руководством - руководителем здравоохранения региона и руководителем территориального подразделения единого территориального фонда ОМС", - приводит ТАСС слова министра.