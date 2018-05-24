Москалькова рассказала о сотрудничестве с Украиной в сфере прав человека

Взаимодействие с Украиной в вопросах прав человека дает положительные результаты и нуждается в развитии. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По ее словам, благодаря сотрудничеству с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой она получает информацию о состоянии главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

"Сотрудники уполномоченного Денисовой посетили Вышинского, с его стороны не поступило жалоб на условия и порядок содержания под стражей, - приводит ТАСС слова Москальковой. - Это очень важное взаимодействие и взаимный мониторинг соблюдения прав наших граждан. Я думаю, что он имеет право на развитие".

Российский омбудсмен также рассказала о продолжении диалога с Киевом по вопросу приговоренных на Украине к длительным тюремным срокам бывших российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова. "Очень важно, чтобы <...> ощущение помощи со стороны родины было для них поддержкой", - добавила она.