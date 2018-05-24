Мостовой танк на базе Т-55 потребовался в пустынной Ливии

В Ливии для борьбы с террористами реанимировали танковый мостоукладчик. В последнее время из этой раздираемой внутренними противоречиями страны уже стали привычными сообщения о массовом восстановлении различных образцов боевой техники.

Так, в ходе недавнего парада войск, подчиняющихся фельдмаршалу Халифе Хафтару, были продемонстрированы реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", комплексы ПВО "Квадрат", танки Т-62 и различная легкая бронетехника. Аналогичными восстановительными мероприятиями заняты и противники этого ливийского военачальника.

Теперь, судя по фото, очередь дошла и до инженерной техники. Возможно, мостоукладчик МТУ-55 несколько непривычно выглядит в условиях пустынной местности, но и здесь без него не обойтись. Машина должна помогать в преодолении противотанковых рвов, естественных препятствий, которые могут встретиться на пути продвижения войсковых подразделений.

Базой для мостового танка послужил знаменитый советский танк Т-55, благодаря чему лобовое бронирование корпуса достигает 100 мм. Общий вес МТУ 36 т. Ширина преодолеваемого препятствия не более 16 м. Мощность двигателя 580 л.с. Максимальная скорость - более 50 км/ч. Запас хода - 500 км. Экипаж - 2 человека.

Свою необходимость танковые мостоукладчики продемонстрировали во время недавних боев в Сирии. В ходе наступательной операции в Восточной Гуте войска вынуждены были форсировать наполненные водой глубокие каналы.