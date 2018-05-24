МВФ похвалил Россию за экономику

Экономика России в ближайшей перспективе будет расти, однако темпы будут невысоки, считают в Международном валютном фонде (МВФ), опубликовав отчет своей миссии в России. Глава МВФ Кристин Лагард считает многие макроэкономические показатели России просто образцовыми.

"Россия во многих аспектах устанавливает стандарт качества в том, что касается состояния макроэкономики. Если вы посмотрите на ситуацию с бюджетом, с инфляцией и долгом - все эти показатели во многом являются образцовыми", - заявила Лагард в ходе одной из сессий проходящего в Санкт-Петербурге Международного экономического форума.

При этом эксперты фонда считают, что прогноз роста ВВП России в 2018 году на уровне 1,7 процента, а на 2019 год - 1,5 процента стоит сохранить. Хотя и предупреждают, что среднесрочные перспективы экономики нашей страны можно назвать малообещающими. Почему? Причина, по мнению МВФ, кроется в слабом развитии инфраструктуры, старении населения, большой роли государства в экономике, а также в недостаточном уровне интеграции нашей экономики в мировую и геополитических рисках.

Впрочем, та же Лагард обнадежила, спрогнозировав, что запланированные в ближайшие 6 лет серьезные траты на "инвестиции в инфраструктуру, здоровье, образование, цифровую экономику - это абсолютно правильные цели". Однако глава МВФ предупредила: нельзя останавливаться, если цены на нефть пойдут стабильно вверх. По ее словам, это часто приводит к тому, что все успокаиваются и забывают о своих правильных планах.

Образцовое состояние экономики, как выразилась Лагард, это все-таки больше поэтическая метафора, однако в этой оценке нет ничего нового по сравнению с прежними оценками МВФ, считает руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников. "При этом российской экономике без структурных реформ преодолеть планку 1,5-2 процента не получится", - уверен он. Масленников отмечает: повышение эффективности госрасходов в неэффективных секторах экономики - один из векторов, по которому надо двигаться. При этом резервный фонд по закону можно тратить на различные структурные проекты уже в 2019 году", - напоминает он.

Без структурных реформ у российской экономики не получится расти более чем на 1,5-2 процента в год

Список структурных реформ в целом понятен, считает Масленников. "У нас обозначены несколько секторов неэффективности. Это госзаказ, госинвестиции, многие программы не выполнены - деньги выделяются, но расходуются крайне неэффективно. И, наконец, все социальные сектора - начиная от пенсионной системы и заканчивая безадресной выдачей соцпособий. Ну и, конечно же, нужно восстанавливать инфраструктуру. И обязательно уже в этом году восстановить накопительную пенсионную систему в формате индивидуального пенсионного капитала", - предложил эксперт.