На парламентских выборах можно будет голосовать на удобных участках

Система "Мобильный избиратель", позволяющая голосовать на удобных участках, заработает на парламентских выборах. Госдума приняла соответствующий закон в третьем чтении.

Таким образом, на думскую избирательную кампанию распространяется механизм, успешно опробованный на выборах президента РФ 18 марта нынешнего года. Удобная система, по оценке авторов закона, помогла улучшить активность избирателей и привлекла на участки несколько миллионов человек.

Теперь и в преддверии парламентских выборов гражданин РФ сможет подать заявление о включении в список избирателей по месту фактического нахождения. Не нужно будет ездить за открепительными удостоверениями. Раньше это снижало явку, ведь не каждый избиратель был готов преодолевать подчас немалые расстояния, чтобы открепиться от "своего" участка.

"Мы используем возможности современных технологий, которые гарантируют простоту и скорость подачи заявки на смену участка, - пояснил один из авторов Виктор Пинский ("Единая Россия"). - Это можно будет сделать через МФЦ или через портал госуслуг, вообще не выходя из дома. Так что весь процесс реально займет у избирателя несколько минут".

Уведомить избирком о своем желании можно будет за 45 суток и вплоть до дня, предшествующего голосованию.

Депутаты от оппозиции выразили опасения, не будет ли создан риск для применения на выборах так называемых "каруселей". Однако Пинский заметил, что именно используемые технологии "позволяют полностью исключить возможность голосования на нескольких избирательных участках".

Кстати, закон - во избежание рисков нарушений - позволяет проголосовать на любом удобном участке только за кандидатов, которые идут по партийным спискам. Что касается голосования за одномандатников, то сменить участок будет возможно только в рамках своего избирательного округа. При этом для того, чтобы воспользоваться новым правом при голосовании на одномандатном участке, избирателю следует зарегистрироваться там за три месяца до даты выборов.

Принятый закон одновременно закрепляет право Общественной палаты РФ, общественных палат субъектов РФ назначать наблюдателей в избирательные комиссии. Кроме того, закреплена возможность применения средств видеонаблюдения в помещениях территориальных избирательных комиссий.