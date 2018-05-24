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24.05.2018 13:04
Рубрика: Общество

Низкокалорийная диета замедлит старение

Текст: Татьяна Батенёва
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Ученые из Сколтеха и Гарвардской медицинской школы (Бостон, США) открыли, что долгое соблюдение низкокалорийной диеты замедляет процесс старения на клеточном уровне. Статья о результатах исследования опубликована в авторитетном журнале Aging Sell (Великобритания).

Фото: depositphotos.com
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Когда мы стареем, в организме происходит множество молекулярных изменений, в том числе и в ДНК и белках, которые не затрагивают генетический код, но, тем не менее, очень влияют на работу генов. Один из таких процессов - метилирование ДНК, когда к ее цепочке присоединяются дополнительные метильные группы. Это соединения одного атома углерода с тремя атомами водорода. Метильные группы способны как "включать", так и "выключать" отдельные гены. И тем самым могут и вызывать некоторые заболевания (например, рак), и защищать организм от них.

Известно, что у живых организмов, в том числе и у человека, с возрастом в некоторых областях генома метилирование идет менее активно, а в других, наоборот, возрастает.

Группа российских и американских ученых несколько лет изучала динамику метилирования в крови у мышей 16 различных возрастных групп. Оказалось, что изменения проявляются, в основном, в клеточных механизмах у пожилых мышей. Они известны своей ролью в процессе старения - например,  являются мишенями для лекарств, продлевающих жизнь животных.

Ученые исследовали, как связаны эти изменения с низкокалорийной диетой, которая уже известна своей ролью в продлении жизни лабораторных животных. И оказалось, что у мышей кратковременное сокращение калорий не замедляло возрастные изменения, а, наоборот, ускоряло их. Зато у тех, которых держали на низкокалорийной диете долго, возрастные изменения замедлялись.

Фото: depositphotos.com
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- Наш эксперимент продемонстрировал, что эффект низкокалорийного питания зависит от длительности его применения, - комментирует один из авторов исследования, аспирант Сколтеха Александр Тышковский. - Оказалось, что низкокалорийная диета имеет накопительный эффект и тем сильнее замедляет возрастные изменения, чем дольше животное на ней находится.

Исследования продолжаются. А сторонникам здорового образа жизни и борцам со старостью уже сейчас можно сделать определенные выводы. Например, о том, что никакие редуцированные по калориям краткосрочные диеты в этой борьбе не помогут, а напротив, способны ускорять старение. И если кто-то хочет продлить свою молодость, то снижать калорийность питания придется надолго - буквально на десятилетия. То есть отказываться от вкусняшек типа колбасы, жирных соусов, конфет, пирожных и вообще всего высококалорийного. Если, конечно, хватит мужества.

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