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24.05.2018 19:02
Рубрика: Власть

Обращение Федотова Михаила Александровича к участникам конференции "Диалог Форт Росс - встреча в России"

В рамках Российско-американской конференции "Диалог Форт Росс - встреча в России" состоялся показ видеообращения Федотова Михаила Александровича, Советника Президента РФ, Председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
Фото: Сайт Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Фото: Сайт Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека
Михаил Федотов. Фото: Сайт Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека

Дорогие участники конференции "Диалог Форт Росс - встреча в России"! Должен сказать, что, по моему мнению, очень важно проведение подобных конференций. В настоящее время, когда отношения официальных структур России и Америки находятся на самом низком уровне за последние десятилетия. Огромную роль в том, чтобы нам не упасть, и чтобы нам не потерять те связи, которые существуют между нашими странами и народами, призваны сыграть структуры гражданского общества: средства массовой информации, ученые, деятели культуры и искусства. Именно вы можете сохранить те многовековые связи, которые существуют между нашими народами.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Я очень рассчитываю на то, что состоявшаяся дискуссия позволит договориться о конкретных шагах по сотрудничеству между некоммерческими организациями, в частности, архивными организациями, музеями России и Америки. Вот именно на уровне структур гражданского общества давайте создавать сетку безопасности, чтобы отношения между нашими странами не упали ниже этой сетки. Поддержим на уровне межличностных отношений, на уровне горизонтальных связей между некоммерческими организациями. Поддержим тот уровень взаимного интереса, взаимного доверия, взаимной помощи, которые всегда существовали между нашими народами.

Давайте вспомним годы войны... Годы Первой мировой войны... Годы Второй мировой войны... В обеих войнах наши народы сражались плечом к плечу с общим врагом. Давайте и сегодня сделаем все, чтобы наши страны, наши народы сражались плечом к плечу с общим врагом. А у нас общих врагов очень много: это и проблемы терроризма, и проблемы кибербезопасности, и проблемы климата - масса общих проблем.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Вместо того, чтобы тратить силы на санкции и контрсанкции, давайте займемся сотрудничеством. Давайте займемся тем, чтобы решать эти общие проблемы. На нас лежит огромная ответственность, и я абсолютно убежден в том, что вы и мы - мы вместе - можем сделать еще очень и очень много. Давайте двигаться в этом направлении.

Международная конференция "Диалог Форт Росс - встреча в России" проводится в г. Великий Новгород с 21 по 22 мая 2018 г. В рамках конференции обсуждаются перспективы российско-американского культурного и делового сотрудничества. Среди основных вопросов конференции: сотрудничество архивов России и США, кибербезопасность и проблемы глобальной энергетики.

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