Охранявшие ядерное оружие военные США употребляли наркотики на авиабазе

Ряд американских военнослужащих употребляли и распространяли наркотические средства на военной авиабазе Уоррен в штате Вайоминг. Об этом сообщает в четверг Associated Press со ссылкой на документы, попавшие в его распоряжение.

По информации агентства, инциденты происходили еще в 2015-2016 годах, однако известно об этом стало только сейчас.

Военнослужащие ВВС США, причастные к этому делу, были из 90-го ракетного крыла, в управлении которого находится около одной трети из 400 межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III с ядерными боеголовками.

Эти лица покупали, распространяли и употребляли галлюциноген LSD и другие незаконные наркотики, меняющие сознание, оставаясь незамеченными в течение нескольких месяцев.

Отмечается, что правоохранители смогли пресечь деятельность группы только в марте 2016 года. Четырнадцать военных получили дисциплинарные наказания, шестерых же осудили в военных судах за употребление и распространение наркотиков. Один из военнослужащих после завершения расследования дезертировал и бежал в Мексику.

Впрочем, никто из них не был обвинен в употреблении наркотиков при исполнении служебных обязанностей, отмечает агентство. Тем не менее, это стало сильным ударом по репутации военно-воздушных сил страны.

