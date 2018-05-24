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24.05.2018 16:25
Рубрика: Спорт

Определен девиз сборной России на ЧМ-2018

Болельщики выбрали девиз, под которым сборная России будет выступать на домашнем чемпионате мира. Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.
Текст: Данила Жиляев
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости
Уилл Смит исполнит официальную песню ЧМ-2018

Девизом нашей национальной команды станет фраза "Играй с открытым сердцем". За нее отдало голоса большинство болельщиков. Этот вариант, на их взгляд, оказался лучше, чем другие два - "Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой" и "Русские медведи движутся к победе". Девиз будет также нанесен на командный автобус.Кроме того, определены слоганы всех остальных сборных, которые примут участие в мировом первенстве. ФИФА подчеркивает, что авторы девизов станут гостями чемпионата мира.Турнир пройдет в нашей стране с 14 июня по 15 июля, матчи ЧМ-2018 примут 12 стадионов в 11 городах России. Наша национальная команда на групповом этапе встретится со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

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