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24.05.2018 10:22
Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

Определены 20 лучших "спецкурсов" от пушкинских учителей

Текст: Елена Новоселова
Жюри Международного Пушкинского конкурса для учителей русского языка подвело первые итоги специальной номинация для наших лауреатов, выбрав 20 лучших эссе на тему "Главные фразы для мигранта. Спецкурс от пушкинских учителей".
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

В редакцию поступило 64 работы из 19 стран мира. В них много мудрости и много горечи, - это то, что опытный и любящий своих учеников педагог говорит им перед отъездом в чужую страну.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
В Пушкинском конкурсе "РГ" приняли участие 34 страны

В эссе размышления о том, какие слова и фразы должен прежде всего знать иностранец, приехавший в Россию жить и работать. Предупреждения об опасностях, которые поджидают мигранта, не владеющего русским, в другой стране. Напоминания, что там принято или не принято.

Эти двадцать сочинений, в анонимном формате, мы вывешиваем на сайт Пушкинского конкурса. И трех победителей выберет народное голосование!

Читайте конкурсные работы:

№1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20.

Голосуйте за лучшее эссе на тему "Главные фразы для мигранта. Спецкурс от пушкинских учителей":

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