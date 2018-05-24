Опрос: Сможете ли вы сдать ЕГЭ

Порядка 22% россиян одобряют проведение в школах ЕГЭ, 64% - не одобряют, остальные либо затруднились с ответом, либо не знают, что в школах есть ЕГЭ. Об этом свидетельствуют данные фонда "Общественное мнение".

Большая часть тех, кто одобрил ЕГЭ, уверены, что экзамен дает объективную оценку знаний, стимулирует школьников к учебе. Среди противников большинство уверены, что ЕГЭ - слишком большая нагрузка на детей, а знания при этом проверяются поверхностно. Несмотря на критику экзамена, в последние два года стало чуть - чуть больше (на 2%) тех, кто изменил отношение к нему в лучшую сторону. Так, 29% признали, что с введением ЕГЭ в вузы поступить стало легче.

(Из открытого банка заданий ФИПИ).