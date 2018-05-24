Какие российские open-air фестивали самые звездные, интересные и даже полезные, выяснял обозреватель "РГ - Недели".

Усадьба-Джаз

Когда: 2-3 июня

Где: Московская область, Музей-усадьба "Архангельское".

Кто: На исторической территории, где уже от здания дворца князей Юсуповых, скульптур в парке и живописных пейзажей захватывает дух, на этот раз будут выстроены шесть сцен. И это рекорд для отечественных open-air! В течение двух дней в Архангельском выступят 80 исполнителей почти из 20 стран мира, что тоже рекорд!

Начинался этот open-air как сугубо джазовый. Но затем расширил стилевые рамки и приоритеты: джаз, рок, этника, world-music, эпизодически даже попса (в этом году споет Ёлка). И поэтому тоже - обозреватель "РГ" встречал здесь зрителей и из Польши, Англии, Прибалтики, даже Дании!

Хедлайнеры: украинцы SunSay, соратник Чика Кориа и Стиви Уандера - экзотичный и артистичный маг бас-гитары Ричард Бона, питерская рок-группа "АукцЫон", Дарья Ловать, Aywa.... На юбилейной, 15-й "Усадьбе Jazz" будет снова больше всего джаза! Причем со всех континентов, даже из Австралии. Конечно, и без Игоря Бутмана не обойдется.

Цена вопроса: Билет на один день - 2800. На оба дня - 4500. Но парковка, как обычно, здесь платная.

Рейтинг "РГ - Недели": 4*

Дикая мята

Когда: 9-11 июня

Где: Тульская область, Алексинский район, деревня Бунырёво.

Кто: "Дикую мяту" стоит посещать не только ради музыки, которая здесь, кстати, самая разноплановая и неожиданная среди всех российских open-air. Здесь можно услышать и увидеть тех, кого не позовут на другие фестивали. Из-за неформата и того, что эти артисты далеки от модных трендов. Но от этого не менее любопытны... Заезжают исполнители и из ЮАР, Сербии, Турции, Юго-Восточной Азии, а балканский рок - одна из многих фирменных примет "Дикой мяты". Но ее стоит посещать и ради "культурной программы": экологическая еда и курсы по ее приготовлению, мастер-классы игры на губной гармошке, барабанах, обучат даже гончарному ремеслу!

Хедлайнеры: "Браво", Земфира, "25/ 17", Муджус, Brainstorm, The Hatters... Можете сказать, что тот же набор почти у всех?! Зато из специй к "Дикой мяте" - китаянка Ян Гэ, финалистка прошлого "Голоса", снявшая о проекте и собственный фильм "НЮ"; взрывные рок-н-ролльщики из Тель-Авива The Baz Band, игравшие с Aerosmith и чья солистка разбудит и соседнюю Калужскую область, глумливые поклонники Гоголя и самоиронии украинцы "Валентин Стрыкало".

Цена вопроса: Входной билет на три дня стоит 4000 рублей. Только вот трансфер на автобусе из Москвы дороговат - 1400, зато теперь он - от метро "Бульвар Дмитрия Донского". В отличие от других фестивалей на "Дикой мяте" можно жить не в палатке, а в расположенном неподалеку пансионате.

Рейтинг "РГ - Недели": 4*

Стереолето

Когда: 10-11 июня

Где: Санкт-Петербург, площадка Artplay, Красногвардейская площадь, д. 3.

Кто: Stereoleto проходит уже в 17-й раз. На leto приезжают уже очень большие звезды - английская группа Franz Ferdinand! Остальные участники тоже пестры, мелодичны и громки: бузотеры и, как сказал бы поэт Маяковский, "пощечина общественному вкусу" - "Пошлая Молли", неутомимый и романтичный Brainstorm из Латвии...

Хедлайнеры: помимо Franz Ferdinand это еще и культовая рэп-группа "Каста", электронщик и гитарист Муджус (которого несколько лет назад звала записать с ней новый альбом Земфира, но он как-то не очень загорелся этой идеей). А еще - Наадя и очередная инкарнация звонкой екатеринбургской группы "Обе две". Будут растягивать меха аккордеона лихие фолк-панкеры и лицедеи The Hatters, гулко басить - неистовый культовый "Текиладжаззз"... Отличная компания собирается. Думается, что и Алексу Капаносу, и его британским коллегам здесь будет что послушать!

Цена вопроса: Билеты на каждый из дней - 2500. На ночную танцевальную программу - 1000 рублей. Абонемент на два дня - 4500.

Рейтинг "РГ - Недели": 5*

КИНОпробы. SOLSTICE

Когда: 23 - 24 июня

Где: Новгородская область, город Окуловка. Аэродром.

Кто: Этот фестиваль проходит географически примерно посередине между Москвой и Санкт-Петербургом. Да и по музыке он как раз "между" - самыми разными стилями. Есть и рок, и эстрада. С одной стороны - "Би-2", "КняZz", "DDT", Louna, латвийский Brainstorm (у которого теперь половина программы на русском языке), с другой - Леонид Агутин.

Придумал этот open-air Юрий Донцов, прежде работавший продюсером "Нашествия". В этом году он пригласил и очень громкий, экстремальный немецкий ансамбль Tanzwut, чье название, кстати, справедливо переводится как "танцевальная ярость".

Хедлайнеры: в ночь с пятницы на субботу выступят DDT с ретроспективной программой "История звука". Вечер субботы закроет "Алиса" с шоу в честь своего 35-летия, где снова споет: "Поколение, ответь, слышно ли меня? Я - здесь!" А завершающим в воскресенье станет сет "Би-2" - их концерт, посвященный новому альбому "Горизонт событий".

Цена вопроса: Билеты стоят от 750 рублей (входной) до 3500 (фан-зона). Дешевле, чем на "Нашествии", но и добираться не так удобно: на "Сапсанах" и поездах дальнего следования (от Москвы или Санкт-Петербурга).

Зато парковка и места под палатки бесплатные.

Рейтинг"РГ-Недели": 4 - *

Нашествие

Когда: 3, 4, 5 августа.

Где: Тверская область, поле Большое Завидово.

Кто: Главный рок-фестиваль страны на этот раз перенесен с привычных дат в июле на август. Сделано это из-за приближающегося чемпионата мира по футболу. Ведь практика показала: многие поклонники рок-музыки еще и большие фанаты спорта.

Главное на "Нашествии", конечно, музыка. В прошлом году сюда приехали около 200 тысяч зрителей.

Хедлайнеры: "Сплин", "Секрет" (давно их не было на "Нашествии"), "Ночные снайперы", "Пикник" (музыканты уже вылечились после жуткой аварии), прощальное выступление группы "Кукрыниксы", "25/ 17", "Ундервуд", "Ария" (тоже долго отсутствовали!). А еще молдаване Zdob Si Zdub (и эти забывали про "Нашествие"?!), открытие года "Аффинаж" (играющие рок без ударных, зато с аккордеоном, тромбоном и гитарами), впервые, кажется, собравшийся сюда с новыми песнями Noise MC, да и группы "Громыка" и фолк-роковая "Октава Ё" из Санкт-Петербурга.

Цена вопроса: Входной билет стоит 1800, столько же и место для парковки автомобиля или мотоцикла.

А вот разбить палатку уже дороже: в зависимости от места это обойдется в сумму от 2400 до 4500. Прямо скажем, не дешево. Но очень уж много желающих приехать, потому и без того большую территорию фестиваля нужно еще расширять.

Предварительный рейтинг "РГ - Недели": 5*

"Пикник "Афиши"

Когда: 4 августа

Где: Москва, парк "Коломенское"

Кто: Этот фестиваль - пожалуй, главный смотр новой, независимой музыки. Много свежего звучания, неизвестных широкой публики имен, открытий, удивления... И при этом - масса развлечений на свежем воздухе, вблизи от Москвы-реки.

Фестивали еды и моды, показы спектаклей ярких, но пока не звездных театральных трупп, выставки инсталляций, демонстрация новых изобретений, занятные турниры. И обязательно два-три несомненных хедлайнера шоу на главной музыкальной сцене (обычно на "Пикнике "Афиши" их три!). В этом году они - выше всяких похвал.

Хедлайнеры: В этом году их два - замечательная, искрящаяся идеями и креативным саундом группа Arcade Fire и Земфира, чья музыкальная форма ныне не известна, ибо певица больше года назад зареклась ездить в большие туры. И выступала изредка, в основном на корпоративах. Но хороших "поколенческих" песен у Земфиры много. Хочется снова услышать и их.

Будет любопытно и то, в каком составе Земфира решит теперь сыграть, ибо никто так часто не меняет своих музыкантов, как она.

Цена вопроса: Входной билет обойдется в 3500 рублей.

Рейтинг "РГ - Недели": 4*