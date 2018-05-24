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24.05.2018 11:05
Рубрика: Спорт

Овечкин: Финал Кубка Стэнли значит для меня все

Текст: Данила Жиляев
"Вашингтон" победил "Тампу" в седьмом матче финальной серии Восточной конференции НХЛ и вышел в финал Кубка Стэнли. Впервые в своей карьере за главный трофей заокеанской лиги поборется капитан столичной команды Александр Овечкин.
"Вашингтон" Александра Овечкина завоевал Кубок принца Уэльского за победу в конференции и теперь сразится за Кубок Стэнли с "Вегасом". Фото: AP Photo/Chris O'Meara "Вашингтон" Александра Овечкина завоевал Кубок принца Уэльского за победу в конференции и теперь сразится за Кубок Стэнли с "Вегасом". Фото: AP Photo/Chris O'Meara
"Вашингтон" Александра Овечкина завоевал Кубок принца Уэльского за победу в конференции и теперь сразится за Кубок Стэнли с "Вегасом". Фото: AP Photo/Chris O'Meara

Вновь, как это бывало уже много раз, именно он взял дело в свои руки в самый важный момент. Уже на второй минуте решающего матча против "Тампы" Овечкин с передачи Евгения Кузнецова забросил шайбу, которая оказалась победной. После этого "Кэпиталз" еще трижды поразили ворота Андрея Василевского, и на последних секундах матча Овечкин уже не сдерживал эмоций - он ждал этого 11 лет.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Овечкин впервые в карьере сыграет в финале Кубка Стэнли

"Я чувствую счастье - за нашу команду, за город, за наших болельщиков, - сказал после игры Александр. - После пятого матча мы не имели права проигрывать - и вот мы в финале Кубка Стэнли. Это значит для меня все, мы будем сражаться".

"Вашингтону" после матча вручили Кубок принца Уэльского - приз, который получает команда, победившая в конференции. Овечкин не выпускал трофей из рук и даже зашел с ним в самолет. Но впереди - борьба за самый главный приз. Главный тренер "столичных" Барри Тротц уверен, что капитан его команды поможет "Вашингтону" завоевать долгожданный Кубок Стэнли.

"Многие люди сомневались в том, что Овечкин еще на что-то способен, в конце прошлого года на него вылилось много грязи. Ему было обидно и, конечно, он принимал это на свой счет, - рассказал специалист. - Но тогда он заявил, что еще покажет всем: он является великим игроком. И он это сделал".

Овечкин в текущем сезоне установил ряд достижений, а еще одного он добился, завершив серию с "Тампой". Он занял второе место в истории лиги среди игроков, забросивших наибольшее количество шайб прежде, чем впервые выйти в финал Кубка Стэнли. На счету Овечкина 607 голов в НХЛ - больше набирал только Дэйв Андрейчук, выступавший, кстати, за "Тампу". Он забросил 634 шайбы, прежде чем в сезоне-2003/04 впервые дойти до финала. Его команда тогда выиграла трофей.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Установил новый клубный рекорд и Кузнецов. Набрав ассистентский балл, он провел 10-й матч подряд в плей-офф, в котором заработал очки. Ранее автором самой продолжительной результативной серии в Кубке Стэнли в составе "Вашингтона" был Никлас Бекстрем, набиравший очки в девяти матчах кряду. В общей сложности Кузнецов за прошедшие игры плей-офф набрал 24 очка (11+13) в 19 играх. Лишь двое россиян в разные годы превосходили этот результат. Евгений Малкин в сезоне-2008/09 набирал 38 баллов, а в 2017 году - 28. В розыгрыше Кубка Стэнли-1994 31 очко заработал Павел Буре. Впрочем, у Кузнецова есть еще как минимум четыре матча, чтобы улучшить собственный показатель.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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В финале "Вашингтон" ждет самый неожиданный соперник из всех возможных. Лишь в третий раз в истории НХЛ в финал вышел клуб, для которого этот сезон является дебютным в лиге - "Вегас". Ранее подобное удавалось в 1918 году "Торонто Аренас" - но едва ли это могло удивлять, ведь на тот момент лига существовала лишь год. Канадская команда тогда выиграла турнир. А ровно 50 лет спустя - интересная периодичность - до финала добрался дебютант НХЛ "Сент-Луис", который тогда не сумел выиграть трофей. Прошло еще 50 лет, и вновь в финале новичок.

Как сложится серия, мы узнаем совсем скоро. Она начнется в ночь на 29 мая - первый матч состоится в 03:00 по московскому времени. При необходимости серия продлится до 14 июня.

Кстати

Автор победной шайбы в ворота "Тампы" Александр Овечкин признан третьей звездой дня в НХЛ.

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