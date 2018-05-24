Овечкин впервые в карьере сыграет в финале Кубка Стэнли

"Вашингтон" сыграет в финале Кубка Стэнли. В седьмом матче финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги "столичные" на выезде одолели "Тампу" - 4:0.

"Это, пожалуй, самый главный матч в моей жизни, и в жизни команды", - к словам капитана "Вашингтона" Александра Овечкина, сказанным накануне, можно добавить разве что несколько статистических фактов. "Столичные" лишь однажды играли в финале Кубка Стэнли, а в эпоху Овечкина и вовсе ни разу не проходили дальше второго раунда. Сможет ли Ови вновь так близко подобраться к финалу - неизвестно.

Чего у Овечкина предостаточно, так это участий в седьмых матчах серий. И баланс тут был не в пользу россиянина. В предыдущих десяти случаях Саша одержал только три победы и в случае поражения установил бы на пару с одноклубником Никласом Бэкстремом абсолютный антирекорд лиги.

Капитан "Вашингтона" сразу дал понять, что настроен решительно. Еще не закончились титры с представлением состава "Тампы", а Овечкин уже вскинул руки. На второй минуте Александр исполнил бросок из своего "офиса", левого круга вбрасывания - 1:0.

Еще через пару минут гости могли удвоить преимущество, но после броска Чендлера Стивенсона "Тампу" спасла крестовина. Отправиться от мощного начала "Вашингтона" хозяева смогли только к середине периода. "Молнии" постепенно прибрали инициативу к своим рукам и стали нагружать голкипера "столичных" Брэйдана Холтби работой, однако вратарь действовал безошибочно. Операторы постоянно показывали одного из лидеров "молний" Никиты Кучерова, но россиянин уже не в первый раз в этой серии был на льду не очень заметен.

Второй период "Тампа" начала, как "Вашингтон" первый. Гости в отличие от соперника с давлением справились, пусть и не без везения, когда шайба после щелчка Виктора Хедмана угодила в штангу. И нашли возможность нанести ответный удар. "Кэпиталз" отборолись у своих ворот, а затем Андрэ Бураковски перехватил шайбу у Дэна Джирарди и умчался на рандеву с Андреем Василевским, который "Тампу" не выручил - 2:0.

Не прошло и десяти минут, как хозяева, увлекшись атакой, снова проспали выпад "Вашингтона". И опять на острие у "Кэпиталз" оказался Бураковски, метнувший шайбу между щитков голкиперу "Тампы" - 3:0! Эти голы стали для молодого шведа первыми в нынешнем плей-офф. Камеры тут же показали безумное ликование на скамейке приезжей команды. В стане "молний" тем временем даже по видеокартинке чувствовались уныние и безнадега.

Едва ли не последняя реальная возможность зацепиться за игру у "Тампы" возникла на старте третьего периода, когда удалился Мэтт Нисканен. Но Никита Кучеров и компания похоже потеряли веру в самих себя: розыгрыш лишнего у них совершенно не получился.

При этом голкипер "молний" Василевский вдохновлял партнеров на подвиги, как мог. Даже когда игроки "Тампы" в заключительной 10-минутке матча постоянно пропускали выходы "столичных" один на один, Андрей не сдавался, раз за разом оставляя команду в игре.

За четыре минуты до конца третьего периода наставник "Тампы" Джон Купер снял вратаря с игры, чем практически сразу воспользовались гости. Никлас Бэкстрем поборолся у борта и завел шайбу в пустую "рамку" - 4:0.

На этом борьба окончательно закончилась и оставшееся время команды просто доигрывали. Когда прозвучала финальная сирена, счастливый Овечкин, кажется, обнял прямо на льду каждого из партнеров. Теперь он вместе с ними наконец сыграет в финале Кубка Стэнли. Там соперником "Вашингтона" станет "Вегас".