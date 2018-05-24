Пассажирский поезд столкнулся с фурой на севере Италии

На севере Италии пассажирский поезд местного сообщения столкнулся с фурой. В результате аварии один человек погиб, не менее 15 пострадали. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на туринские СМИ.

Инцидент произошел в среду вечером в районе города Калузо к северу от Турина. По предварительным данным, грузовик с литовскими номерами выехал на железнодорожные пути, когда на семафоре уже горел сигнал о приближающемся поезде.

От удара локомотив электрички сошел с рельсов, утащив за собой два из трех вагонов и повалив высоковольтные ЛЭП и столб освещения.

На месте происшествия работают пожарные и спасатели. Состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжелое. Внутри вагонов еще находятся люди.