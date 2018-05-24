Новости

В Совфеде предположили причины отказа Трампа от встречи с Ыном 19:39
"Двойник Джонни Деппа" убил пенсионера гитарой 19:22
Таксисту в Костроме предъявили обвинение в убийстве школьницы 19:17
Названы лауреаты Патриаршей литературной премии 19:13
На Дону рассказали о состоянии ребенка, раненного одноклассником 19:08
Минздрав предложил увеличить возраст совершеннолетия 18:55
Видео: музыку из "Игры престолов" сыграли на бумажном пианино 18:55
Дарью Старикову похоронили в ее родном городе Апатиты 18:54
В Ростовской области при обрушении в шахте погиб рабочий 18:45
Видео: Эмилия Кларк попыталась изобразить Чубакку и потерпела фиаско 18:40
Косачев расценил как дилетантизм отмену Трампом встречи с Ким Чен Ыном 18:38
В Симферополе суд приостановил постановление о сносе ТЦ "Куб" 18:37
Компания "Санофи" продолжит инвестировать в российское здравоохранение 18:35
СМИ: Российские пранкеры разыграли главу МИД Великобритании 18:31
Трейлер: Пол Дано дебютирует как режиссер драмой с Джейком Джилленхолом 18:31
Глава Минэнерго РФ: Геополитика поднимает цену нефти на 5-7 долларов 18:20
Появились трейлер и постер триллера "Мотылек" с Ханнэмом и Малеком 18:18
Лукашевич назвал вероломством санкции Киева против "Россия сегодня" 18:17
Фото: Сергей Безруков в четвертый раз станет отцом 18:15
Опубликованы трейлер и отрывок из комедийного боевика "Отель "Артемида" 18:10
На ПМЭФ рассказали о будущем использовании блокчейн-технологий 18:08
Клинцевич: США не определились, как разрешить корейский кризис 18:04
Лиам Нисон готов присоединиться к команде возрожденных "Людей в черном" 17:58
В ЕАЭС предложено ввести цифровую валюту 17:45
Охранявшие ядерное оружие военные США употребляли наркотики на авиабазе 17:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
24.05.2018 19:28
Рубрика: Происшествия

Опасные соседи

Патрушев рассказал о тысячах боевиков у границ
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск №7575 (112)
Странам - членам Организации Договора о коллективной безопасности необходимо активно перекрывать каналы въезда и выезда террористов, которые возвращаются из горячих точек. Об этом на встрече секретарей совбезов ОДКБ в Астане, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Особую озабоченность, по словам Патрушева, вызывает вопрос возвращения боевиков, принимавших участие в вооруженных конфликтах.

"В зоне ответственности ОДКБ представляется целесообразным активно проводить оперативно-профилактические мероприятия по пресечению вербовки, перекрытию каналов въезда и выезда граждан государств - членов ОДКБ для участия в террористической деятельности", - сказал секретарь российского Совбеза.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Патрушев призвал пресекать вовлечение молодежи в секты

Он особо отметил, что сейчас активизируется деятельность террористических организаций в непосредственной близости к границам государств - членов ОДКБ. Так, по его данным, общая численность боевиков на севере Афганистана составляет порядка 15-20 тысяч, в том числе в приграничных с Таджикистаном провинциях - до 7 тысяч.

"При этом усиливаются риски проникновения террористических организаций из Афганистана в Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Возможна заброска групп боевиков, поставки оружия, активизация вербовки молодежи в ряды экстремистов", - добавил секретарь СБ РФ.

Также, по мнению Патрушева, необходимо нейтрализовать ресурсную базу и экономическую подпитку международных террористических организаций на пространстве ОДКБ.

"Представляется целесообразным: разработать предложения по совершенствованию взаимодействия компетентных органов и подразделений финансовых разведок государств - членов ОДКБ при реализации скоординированных мероприятий по противодействию финансированию террористических и экстремистских организаций", - добавил секретарь российского Совбеза.

Общая численность боевиков на севере Афганистана у границ ОДКБ составляет порядка 15-20 тысяч человек

Кроме того, он предложил ОДКБ ускорить работу по созданию единого списка террористических организаций, а также по признанию материалов экстремистскими.

"В качестве приоритетного направления нам нужно сосредоточить усилия на противодействии использованию сети Интернет в интересах международных террористических организаций, в первую очередь ИГИЛ (запрещена в РФ), и привлечению граждан из государств - членов ОДКБ к участию в вооруженных конфликтах на стороне подобных организаций", - сказал Патрушев. По его словам, в этой связи актуально проведение операции ОДКБ постоянного действия по противодействию преступности в сфере информационных технологий "ПРОКСИ", которая доказала свою эффективность.

Главное сегодня

ПМЭФ 2018
Специальный проект
ПМЭФ 2018
Путин предложил Рогозину возглавить "Роскосмос"
Трамп объяснил отказ от встречи с Ким Чен Ыном
Роскомнадзор внедрит новые технические решения для блокировки Telegram
Киев заблокирует сайты МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина