Странам - членам Организации Договора о коллективной безопасности необходимо активно перекрывать каналы въезда и выезда террористов, которые возвращаются из горячих точек. Об этом на встрече секретарей совбезов ОДКБ в Астане, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Особую озабоченность, по словам Патрушева, вызывает вопрос возвращения боевиков, принимавших участие в вооруженных конфликтах.

"В зоне ответственности ОДКБ представляется целесообразным активно проводить оперативно-профилактические мероприятия по пресечению вербовки, перекрытию каналов въезда и выезда граждан государств - членов ОДКБ для участия в террористической деятельности", - сказал секретарь российского Совбеза.

Он особо отметил, что сейчас активизируется деятельность террористических организаций в непосредственной близости к границам государств - членов ОДКБ. Так, по его данным, общая численность боевиков на севере Афганистана составляет порядка 15-20 тысяч, в том числе в приграничных с Таджикистаном провинциях - до 7 тысяч.

"При этом усиливаются риски проникновения террористических организаций из Афганистана в Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Возможна заброска групп боевиков, поставки оружия, активизация вербовки молодежи в ряды экстремистов", - добавил секретарь СБ РФ.

Также, по мнению Патрушева, необходимо нейтрализовать ресурсную базу и экономическую подпитку международных террористических организаций на пространстве ОДКБ.

"Представляется целесообразным: разработать предложения по совершенствованию взаимодействия компетентных органов и подразделений финансовых разведок государств - членов ОДКБ при реализации скоординированных мероприятий по противодействию финансированию террористических и экстремистских организаций", - добавил секретарь российского Совбеза.

Общая численность боевиков на севере Афганистана у границ ОДКБ составляет порядка 15-20 тысяч человек

Кроме того, он предложил ОДКБ ускорить работу по созданию единого списка террористических организаций, а также по признанию материалов экстремистскими.

"В качестве приоритетного направления нам нужно сосредоточить усилия на противодействии использованию сети Интернет в интересах международных террористических организаций, в первую очередь ИГИЛ (запрещена в РФ), и привлечению граждан из государств - членов ОДКБ к участию в вооруженных конфликтах на стороне подобных организаций", - сказал Патрушев. По его словам, в этой связи актуально проведение операции ОДКБ постоянного действия по противодействию преступности в сфере информационных технологий "ПРОКСИ", которая доказала свою эффективность.