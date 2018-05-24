Пентагон заявил о желании ускорить поставки оружия Украине

Министерство обороны США ищет посредника, который сможет быстро осуществлять прямые поставки оружия Украине. Об этом заявила заместитель главы Пентагона Элен Лорд.

По ее словам, для ускорения процесса поставок оружия союзникам минобороны уже использует специальных посредников. В частности, они задействованы в выполнении контрактов по продаже противоракетных комплексов Patriot для Румынии, разведывательных беспилотников Global Hawk для Японии и комплексов ПРО THAAD для Саудовской Аравии.

"Такие посредники позволят Пентагону в несколько раз сократить время на поставку вооружений союзным странам", - приводит РИА Новости слова Лорд.

США в прошлом году одобрили поставки Украине оружия, в том числе переносных противотанковых ракетных комплексов. В конце апреля стало известно, что Javelin уже переданы Киеву. Россия неоднократно предостерегала американцев от поставок вооружений Украине из-за опасений эскалации конфликта в Донбассе.