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24.05.2018 21:16
Рубрика: Культура

Первый канал покажет многосерийный фильм "Гурзуф"

Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Федеральный выпуск №7575 (112)
Премьера многосерийного фильма "Гурзуф" на Первом канале 28 мая в 21.30; 29-31 мая в 21.35.
"Гурзуф" - фильм яркий, действие происходит в приморском городе, где много солнца, горы, старые улочки. Фото: Предоставлено Первым каналом "Гурзуф" - фильм яркий, действие происходит в приморском городе, где много солнца, горы, старые улочки. Фото: Предоставлено Первым каналом
"Гурзуф" - фильм яркий, действие происходит в приморском городе, где много солнца, горы, старые улочки. Фото: Предоставлено Первым каналом

Недавно Первый канал показал сериал Дмитрия Константинова "Город". Там действие происходило в городке Струнево, а главную роль играл Петр Федоров. "Гурзуф" - это продолжение "Города", и, соответственно, герой Петра Федорова - Родион Стоцкий - работает теперь на берегу Черного моря.

Фото: kinopoisk.ru
Сериалу "Место встречи изменить нельзя" дали вторую жизнь

Время действия - июнь 1965 года. Родион Стоцкий за три года работы начальником милиции превратил Гурзуф в самое спокойное место Южного Берега Крыма. Здесь даже пляжные мошенники предпочитают не работать. Но в начале нового курортного сезона за пару дней происходит сразу несколько преступлений: расстреливают блатных в такси, грабят грузовик, перевозящий зарплату для работников "Артека", совершают разбойное нападение на подпольное игорное заведение. Стоцкий понимает, что все эти преступления связаны, и он должен найти преступников в самое кратчайшее время. В расследовании ему помогает старый знакомый Тарас Зайцев, который перебрался с семьей в Крым следом за Стоцким.

В фильме также снимались Евгений Антропов, Вячеслав Чепуренко, Ольга Ергина. А еще появились новые герои, которых сыграли Павел Чинарев, Дарья Урсуляк, Мария Смольникова, Александр Бухаров, Тимур Бадалбейли и другие.

Режиссера Дмитрия Константинова зрители также знают по фильмам "Я остаюсь", "Линии судьбы", "Мужчины не плачут", "Оттепель", "Черные волки". Вот что он говорит о новом фильме: "Гурзуф" - новое дело Родиона Стоцкого. Это новая история и драматургически и стилистически. Он будет интересен и тем, кто видел "Город", и зрителям, которые увидят героев впервые… Была в 60-х такая криминальная история - актеры переодевались в разных персонажей, изменяли голоса и грабили магазины. От этой истории я оттолкнулся, когда писал сценарий. У меня эта яркая парочка получилась благородная, "Гурзуф" -это и их история тоже".

Фото: vk.com/soyuzmultfilm
Названа дата выхода нового эпизода мультсериала "Простоквашино"

В картине Регину и Аркадия играют Павел Чинарев и Дарья Урсуляк. Им нужно было сыграть не только себя, но и еще четыре образа, в которые они перевоплощались. Несмотря на серьезную драматическую историю, в фильме много юмора. В ленте снималось много крымских актеров, и, по словам режиссера, они все играли на очень высоком уровне.

"Гурзуф" - фильм яркий, действие происходит в приморском городе - много солнца, море, горы, старые улочки, веранды и белые колонны приморских домов. "Во время съемок не было ни одного пасмурного дня. Мы создавали город по образу Гурзуфа у художника Константина Коровина", - вспоминает Дмитрий Константинов.

Сериал "Обман" - на канале "Россия 1" с 28 мая в 21.00

Мелодрама режиссера Анны Гресь рассказывает о людях, которые когда-то любили друга, но расстались. Теперь жизнь каждого из них устроилась и давно течет по намеченному пути. Спустя долгие годы они понимают, что их юношеская любовь - единственное настоящее чувство. Стоит ли гнаться за давно разбитыми отношениями? Ольга (Анастасия Панина) и Антон (Дмитрий Белякин) уверены, что стоит.

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