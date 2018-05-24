"Прямая линия" с президентом пройдет до начала ЧМ по футболу

"Прямая линия" с президентом пройдет до 14 июня, заявил Дмитрий Песков на полях ПМЭФ.
По его словам, Кремль своевременно сделает сообщение о точной дате проведения "прямой линии" с Владимиром Путиным.
"Прямая линия" президента РФ Владимира Путина состоится до начала чемпионата мира по футболу", - цитирует пресс-секретаря главы государства НТВ.
Напомним, футбольный чемпионат стартует 14 июня и продлится до 15 июля, матчи пройдут в 11 городах страны.
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