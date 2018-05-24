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Певица из "ВИА Гры" родила ребенка лидеру группы Rammstein

Новость 24.05.2018, 16:53 | Текст: Олег Усков

Популярная 35-летняя певица и телеведущая, бывшая участница музыкального проекта "ВИА Гра" Светлана Лобода родила девочку.

Фото: AP/ Michael Sohn
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Роды прошли в Лос-Анджелесе в престижной клинике Cedars Sinai, где рожали Мадонна, Кристина Агилера, Ким Кардашьян и ряд других именитых персон. Известно, что процесс обошелся без осложнений.

Вес девочки - три килограмма, рост 48 сантиметров, мама и младенец "чувствуют себя прекрасно". Об этом сообщают родные Светланы.

В Instagram певицы по поводу уже активно поступают поздравления, пожелания счастья и успехов.

Имя отца ребенка официально не называют, но ни для кого не секрет, что им является фронтмен немецкого индустриально-танцевального коллектива Rammstein Тилль Линдеманн, с которым у Лободы завязался роман на фестивале "Жара в Баку" прошлым летом.

Фото: Depositphotos
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Для певицы это второй ребенок: результатом прошлых отношений исполнительницы - с хореографом, певцом и танцором Андреем Царем - стала дочь Евангелина, которой семь.

Линдеманну 55 лет - спортсмен, актер, поэт и музыкант, бизнесмен и профессиональный дипломированный пиротехник, родился в 1963 году в ГДР.

Предыдущий роман артиста - модель и актриса София Томалла ("Спецотряд "Кобра", "Береговая охрана", "Что говорят немецкие мужчины 2"). С Софией, которой сейчас 28 лет, Тилль встречался с 2011 по 2015 год.

У Линдеманна уже есть две взрослые дочери - Нелле и Мариа-Луиза.

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

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