Певица из "ВИА Гры" родила ребенка лидеру группы Rammstein

Популярная 35-летняя певица и телеведущая, бывшая участница музыкального проекта "ВИА Гра" Светлана Лобода родила девочку.

Роды прошли в Лос-Анджелесе в престижной клинике Cedars Sinai, где рожали Мадонна, Кристина Агилера, Ким Кардашьян и ряд других именитых персон. Известно, что процесс обошелся без осложнений.

Вес девочки - три килограмма, рост 48 сантиметров, мама и младенец "чувствуют себя прекрасно". Об этом сообщают родные Светланы.

В Instagram певицы по поводу уже активно поступают поздравления, пожелания счастья и успехов.

Имя отца ребенка официально не называют, но ни для кого не секрет, что им является фронтмен немецкого индустриально-танцевального коллектива Rammstein Тилль Линдеманн, с которым у Лободы завязался роман на фестивале "Жара в Баку" прошлым летом.

Для певицы это второй ребенок: результатом прошлых отношений исполнительницы - с хореографом, певцом и танцором Андреем Царем - стала дочь Евангелина, которой семь.

Линдеманну 55 лет - спортсмен, актер, поэт и музыкант, бизнесмен и профессиональный дипломированный пиротехник, родился в 1963 году в ГДР.

Предыдущий роман артиста - модель и актриса София Томалла ("Спецотряд "Кобра", "Береговая охрана", "Что говорят немецкие мужчины 2"). С Софией, которой сейчас 28 лет, Тилль встречался с 2011 по 2015 год.

У Линдеманна уже есть две взрослые дочери - Нелле и Мариа-Луиза.