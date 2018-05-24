Победители конкурса "Лидеры России" рассказали о своих новых возможностях

На Петербургском международном экономическом форуме несколько сессий были связаны с обсуждением создания некоммерческой организации "Россия - страна возможностей", указ о которой накануне подписал президент РФ.

НКО объединит все проекты платформы "Россия - страна возможностей". Сейчас их 14, и один из них - конкурс "Лидеры России". С его победителями на форуме встретилась корреспондент "РГ". Все три собеседника назвали главной задачей новой структуры возобновление работы эффективных социальных лифтов.

Заместитель руководителя Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Максим Дузь полагает, что во взаимодействии власти и бизнеса необходимо расширение горизонтального взаимодействия. Для себя он, например, не исключает, что перейдет из одной категории в другую. "Мой личный опыт свидетельствует, что организации, построенные по жесткому авторитарному принципу, не являются столь эффективными, как командная работа на достижение результата, - пояснил он. - В этом плане "Россия - страна возможностей" как раз тот самый социальный лифт, который может внести во властные структуры людей, умеющих работать по этим принципам, двигаться вперед и заинтересованных в этом движении".

По мнению советника председателя совета директоров по экономике и финансам АО "БИЗНЕС АЛЬЯНС" Виталия Мильке, роль государства в создании НКО "Россия - страна возможностей" - прежде всего организующая. Тот же конкурс "Лидеры России" породил между его участниками широчайшие связи, наладил общение, но "часть этого общения необходимо перенести в официальную платформу и структурировать - это и есть задача государства". И особенно интересно, что "сверху" можно в одной организации объединять людей разного возраста, опыта, регионов, рода деятельности и компетенций.

Сейчас Виталий Мильке заканчивает работу над диссертацией по компьютерному обучению и машинному интеллекту. В этой сфере он, кстати, тоже отметил организующую роль государства. Например, в Великобритании с 2012 года идет работа над проектом "100 тысяч геномов" - с помощью поликлиник берется отбор анонимных ДНК у заведомо больных людей, и в перспективе такая работа приведет к созданию персонифицированной медицины. А в США открытие государственных баз данных привело к резкому росту стартапов.

Сегодня всем в стране необходимо обеспечить равный доступ к инфраструктуре - будь то знания или дороги

Еще один победитель конкурса Илья Торосов по его итогам получил должность замминистра экономического развития без стажировки. По его мнению, новая НКО - это возможность перезапустить свою карьеру и, если угодно, логическое продолжение ЕГЭ. "Первый, на мой взгляд, кирпичик в восстановление социального равенства и повышения общего уровня и возможностей людей - это введение единого госэкзамена, - поясняет он. - Второй - платформа "Россия - страна возможностей", и это российское ноу-хау. В США социальный лифт - это бизнес, в Европе - партия".

Собеседники "РГ" сходятся во мнении, что сегодня в стране необходимо прежде всего обеспечить рост сопричастности людей общему делу, а для этого нужен равный доступ к инфраструктуре - будь то знания или даже дороги. НКО "Россия - страна возможностей" может его обеспечить.

Долгосрочный проект

Создаваемая по инициативе президента России Владимира Путина автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия - страна возможностей" поможет наладить эффективное взаимодействие между проектами, входящими в одноименную открытую платформу, и помочь развитию каждого из них. Такое мнение высказал в беседе с "РГ" проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, руководитель одного из крупнейших проектов платформы - "Лидеры России".

Открытая платформа была создана по инициативе главы государства. По словам самого Владимира Путина, она необходима для того, "чтобы молодые люди у нас понимали, видели, что социальные лифты работают вне зависимости от каких-то левых сил, правых сил, каких-то связей, а их профессиональный рост связан прежде всего с личными деловыми качествами". Первым проектом новой платформы стал конкурс "Лидеры России", в котором приняли участие без малого 200 тысяч человек. Триста финалистов получили образовательные гранты в размере одного миллиона рублей, 103 победителя проходят стажировки у лучших управленцев страны - министров, губернаторов, топ-менеджеров крупнейших компаний. Некоторые и сами заняли высокие руководящие посты в бизнесе и на госслужбе. Затем к платформе присоединились еще 13 проектов самой разной направленности.

За прошлый год платформа привлекла в свои проекты сотни тысяч участников, в марте в Москве состоялся форум "Россия - страна возможностей", с делегатами которого побеседовал Владимир Путин. 22 мая глава государства подписал указ о создании автономной некоммерческой организации с тем же названием. Ее учредителем будет Управление делами президента, а имущество станет формироваться за счет ассигнований федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также иных источников. В течение месяца глава государства распорядился утвердить устав НКО, предусмотрев, в частности, что члены высшего органа управления и единоличный исполнительный орган назначаются администрацией президента.

"Я очень рад тому, что, как и было обещано, платформа "Россия - страна возможностей" - долгосрочный проект, это серьезная программа по развитию социальных лифтов", - сказал в беседе с "РГ" Алексей Комиссаров. "Я надеюсь, что будет появляться на этой платформе еще больше разных проектов и количество участников будет только расти", - добавил он. Новая структура будет очень полезна и такому крупному конкурсу, как "Лидеры России", уверен его руководитель, поскольку поможет не только развитию каждого проекта в отдельности, но их взаимодействию друг с другом. "Например, мы планируем, что победители "Лидеров России" будут выступать наставниками для других проектов, таких как "Я - профессионал" или "Управляй", возможно, для школьников, которые участвовали в конкурсе "Мой первый бизнес", - поделился Алексей Комиссаров. "И вот такая взаимосвязь очень важна. Здесь роль создаваемой структуры должна быть очень высока - чтобы это были не разрозненные проекты, а единая платформа", - добавил он.

Подготовила Галина Мисливская