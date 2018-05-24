Появились первые кадры из нового мультсериала создателя "Симпсонов"

В Сети появились первые кадры из "Разочарования" (Disenchantment) - нового анимационного сериала создателя "Симпсонов" и "Футурамы" Мэтта Грейнинга. На этот раз - в формате взрослого фэнтези для тотального сервиса Netflix.

По центру истории будет выступать "крепко пьющая принцесса Бин" и пара присных - эльф Эльфо и чернявенький схематичный демон Люци.

Drink it in, peasants! @Disenchantment, the latest series from The Simpsons creator Matt Groening, premieres August 17 on Netflix. pic.twitter.com/INr3mDOzuB — Netflix US (@netflix) May 23, 2018

Локация - полулежащее в руинах средневековое королевство Дримлэнд, где в числе статистов собираются выкаблучиваться людоеды, тролли, гарпии, прочий бестиарий, а также "огромное количество просто придурков".

Обещана большая доза эпичного фэнтезийного абсурда.

"Разочарование" расскажет о жизни, смерти, любви, сексе и о том, что не стоит терять чувства юмора, даже если мир полон страданий и идиотов, и плевать, что там тебе пытается "втереть" всякое старичье, волшебники и прочие болваны", - уточнил идею шоу Грейнинг.

Бин озвучит Эбби Джейкобсон ("Конь БоДжек", "Брод Сити"), Эльфо - "оскаровский" Нат Фэксон ("Гриффины", "Американский папаша", "Робоцып"), Люци - Эрик Андре ("Две девицы на мели", "Теория большого взрыва").

Релиз десяти эпизодов первого сезона - 17 августа. Второй сезон, также из десяти серий, уже заказан и анонсирован на 2019 год.