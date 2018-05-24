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Пользователи iPhone X пожаловались на серьезную проблему

24.05.2018,  
12:48
Текст: Анна Баранова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В Сети появились сообщения о том, владельцы iPhone X столкнулись с повреждением камеры. При этом сервисные центры Apple отказывают в замене устройства по гарантии. Об этом пишет hi-tech.mail.ru.

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Владельцы iPhone X делятся фотографиями смартфона с трещинами и царапинами на камере и утверждают, что повреждения не были результатом падения гаджета. Некоторые отмечают, что проблема может быть связана со снижением температуры, а другие не улавливают связи с погодными условиями.

Эксперты отмечают, что сапфировое стекло может пострадать во многих случаях: при падении, при соприкосновении с острыми и твердыми предметами или под воздействием веса. В таких случаях не предусмотрен обмен смартфона по гарантии.

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