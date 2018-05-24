Несмотря на то, что журналистам нравится описывать модели выдающиеся, потенциальные клиенты гораздо чаще интересуются моделями, актуальными в обычной жизни.

Здесь можно отметить несколько тенденций. Остаются неизменно популярными хронометры, причем скорее даже с эстетической точки зрения. Возникло повальное увлечение переосмысленными историческими моделями. и, наконец, появился заметный спрос на эффектные циферблаты черного цвета.

Увлечение ведущих марок винтажными моделями стремительно растет, причем исторические оригиналы никогда не копируются буквально.

В спортивных часах элегантность удивительным образом сочетается с брутальностью и готовностью к экстремальным условиям.

Черный цвет, традиционно любимый интеллектуальными дизайнерами модной одежды и их поклонниками, завоевал и часовой мир: с недавних пор это самый актуальный оттенок циферблата, особенно в повседневных моделях. Но это не намек на непроглядность будней, а свидетельство хорошего вкуса и современных взглядов владельца на часовую эстетику.