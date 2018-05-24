Потереть Лермонтову на счастье нос теперь бесплатно не получится

С 1 мая эксперимент с курортным сбором стартовал в Алтайском и Ставропольском краях. В Крыму его перенесли на год, а на Кубани отложили до окончания ЧМ по футболу.

За фотографию с памятником денег не берут, а вот курортный сбор на Кавминводах заплатить придется. Фото: Татьяна Барыбина

Новый налог начали собирать с первого мая. Ставропольский край установил максимально высокую ставку - 50 рублей в сутки с человека за проживание в одном из четырех городов-курортов - Кисловодске, Пятигорске, Железноводске или Ессентуках.

Корреспондент "РГ" отправился в Кисловодск, который представляет для туристов наибольший интерес развитой курортной инфраструктурой и уникальным национальным парком. Именно поэтому в эти дни здесь наблюдался самый большой наплыв отдыхающих. Как признаются местные жители, столько людей в городе еще не видели.

Для абсолютного большинства отдыхающих курортный сбор стал сюрпризом. О том, что кроме стоимости путевки придется платить еще и налог, люди узнавали по факту.

- Всем гостям о курортном сборе мы сообщали в момент заселения. Многие удивлялись, спрашивали, что это такое и куда пойдут средства. Но большинство восприняли спокойно, - рассказала корреспонденту "РГ" администратор санатория "Нарзан" Нина Осипова.

С ней согласен и Николай Литвинов из Москвы, который впервые приехал на КМВ. Он считает, что если средства действительно направят на развитие курортов, они не затеряются в бюджетах или, того хуже, в карманах мошенников, то отдать такие деньги не жалко.

- По сравнению со стоимостью проживания, да и вообще с современными ценами, заплатить 50 рублей в день с человека - не так много, - считает Николай.

Если же отдыхающий откажется платить курортный сбор, то его ждут штрафы. Правда, в мае они еще не действуют. Тем не менее в местах размещения в таких случаях предлагают написать отказ от уплаты налога, чтобы избавить себя в дальнейшем от возможных проблем в отчетах.

- Предлагать гостям писать отказы, если они не хотят платить сбор, - это инициатива руководства. В минтуризме об этом не говорили. Так, мы будем иметь письменное подтверждение, когда на это обратят внимание контролирующие органы, - рассказала администратор санатория имени Георгия Димитрова Зурида Клычева.

Как оказалось, мнение о курортном сборе как у владельцев мест размещений, так и у постояльцев меняется кардинальным образом, когда речь идет о бюджетных поездках. Так, владелец хостела Outdoor Всеволод Воронин, у которого снять кровать на ночь стоит всего 350 рублей, считает, что эксперимент с новым налогом ударит по частным гостиницам.

- Наше заведение рассчитано на недорогой отдых. В процентном соотношении курортный сбор занимает существенную долю от стоимости проживания. К тому же если бы эти 50 рублей сразу были бы в цене, то и проблем было бы значительно меньше. А так приходится доказывать гостям, что необходимо заплатить, иначе их ждут штрафы. Кстати, многие, кому я сказал, отказались платить.

Он также добавил, что в таких условиях туристы стали отдавать предпочтение квартирам и апартаментам, а не гостиницам, так как там нет контроля со стороны краевого минтуризма - оператора налога на Ставрополье.

Действительно, те, кто остановится в частном секторе, фактически не платят курортный сбор. Большинство из тех, кто сдает жилье внаем, не зарегистрированы в налоговой как индивидуальные предприниматели и курортный сбор со своих постояльцев не берут.

Директор отеля "Райгонд" Джульетта Парастаева предупредила, что многие гостиницы и санатории могут не принять курортный сбор безналичной оплатой. К этому гостям нужно быть готовыми.

- Наши бухгалтеры и администраторы запутались и не знают, как правильно собирать этот сбор, чтобы потом не было проблем при сдаче отчетности. К тому же некоторые постояльцы хотят оплатить налог безналичным способом. В таком случае деньги проходят через наш счет как прибыль, и мы платим с него налог, хотя ни копейки от сбора не получаем. Для нас это убытки. А некоторые наши коллеги и вовсе отказываются принимать оплату безналом, - говорит она.

Справка

В бюджет Ставрополья только за первые десять дней действия курортного сбора поступило 4,3 миллиона рублей. За этот срок регион Кавказские Минеральные Воды посетили свыше 12 тысяч отдыхающих. Из них курортный сбор заплатили девять тысяч туристов. Оставшиеся были отнесены к льготной категории граждан либо пожелали внести налог в момент выселения, дата которого исполняется позже первых десяти дней мая. По итогам 2018 года краевые власти рассчитывают собрать 181 миллион рублей, в последующие годы - по 270 миллионов. Полученные от курортного сбора средства направят на восстановление и создание курортной инфраструктуры.

И немного о штрафах

Тех, кто откажется платить, все же ждет наказание. Пока эта норма не действует, но с июня туристов предлагают наказывать на сумму от 500 до двух тысяч рублей. Гостиницам, которые не перечислят в краевую казну собранные средства, грозит штраф до 10 тысяч. Уже готова необходимая законодательная база. На место выезжает специалист отдела контроля и собираемости курортного сбора минтуризма края. Он составляет протокол о нарушении, выписывает постановление и передает нарушителю. Если турист уже уехал, документы передаются судебным приставам. Однако пока ни одного штрафа за неуплату курортного сбора выписано не было.

Кстати

Власти обещали, что курортный сбор не будут платить жители самих городов-курортов. Однако одна из местных жительниц рассказала интересный случай. Ее сестра прописана в собственной квартире в Кисловодске, но живет и работает в Москве. В очередной отпуск она решила приехать домой, но остановиться в гостинице. Там с нее потребовали оплатить курортный сбор. Доводы, что прописка у нее местная, администрацию не убедили.